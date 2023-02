Verletzt wurde eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Mittwochnachmittag. Die junge Frau sei bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung von Otto-Hahn-Straße mit der Friedrich-List-Straße im Engener Gewerbegebiet am Mittwochnachmittag zu Schaden gekommen. Laut Polizeibericht ist sie gegen 17 Uhr mit einem Mercedes der E-Klasse auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Kreisverkehr auf der Landesstraße 191 gefahren, als sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Focus zusammenprallte.

Nach der Kollision mit dem Wagen des 19-jährigen Ford-Fahrers habe der Mercedes zudem den Zaun eines angrenzenden Betriebes touchiert, ehe der ramponierte Wagen schließlich liegen geblieben sei.

Singen Unfallflucht in der Nordstadt: Polizei sucht nach unbekanntem Raser Das könnte Sie auch interessieren

Durch die mehrfachen Kollisionen hat sich die junge Frau laut Polizei Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen habe sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus bringen müssen.

Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.