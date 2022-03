Nach Mozarts Requiem im November führt die Kantorei an der evangelischen Auferstehungskirche Engen das schon früher geplante Oratorium Messiah von Georg Friedrich Händel auf. Es ist das letzte große Werk, für das Sabine Kotzerke die Gesamtleitung übernimmt. Im Sommer wird sie ihr Amt als Chorleiterin niederlegen. Aufgeführt wird das Werk am Samstag, 9. April, in der Stadtkirche Engen und am Sonntag, 10. April, in der Christkönigskirche in Gottmadingen.

Eine bildhafte Tonartensprache

Der Messiah nimmt für sie eine besondere Stellung ein: „Mir gefällt sehr, dass Händel nur Bibelstellen vertont, die ganz authentisch Jesus Lebensstationen von Geburt bis zur Auferstehung und Himmelfahrt beschreiben“, erläutert Kotzerke. Dazu benutze Händel eine sehr ausgefeilte, bildhafte Tonartensprache, die man wie eine Kulisse vor sich sehe. Händel vertonte das Libretto von Charles Jennens, der weniger die biblische Geschichte erzählt, sondern das Geschehen mit vorwiegend alttestamentarischen Verheißungen auf das Kommen und Wirken Jesu‘ indirekt erzählen lässt.

Hier gibt es Karten Der Vorverkauf für Händels Oratorium „Messiah“ hat begonnen, Aufführungen sind am Samstag, 9. April, um 19 Uhr in der Stadtkirche Engen, am Sonntag, 10. April, um 17 Uhr in der Christkönigkirche in Gottmadingen. Parkmöglichkeiten gibt es an der Hebelschule ganz in der Nähe. Die Eintrittspreise für Erwachsene liegen bei 25 bis 35 Euro. Nur in Engen im Seitenschiff kostet der Eintritt 17 Euro. Kinder und Jugendliche (zehn bis 17 Jahre) bezahlen 20 bis 30 Euro. Karten können ausschließlich unter www.kirchenmusik-engen.de oder Telefonnummer (07733)978748 (mittwochs 8 bis 12 Uhr, donnerstags 13 bis 17 Uhr) bestellt werden.

Mit dem Messiah stellen sich die Sängerinnen und Sänger einer großen Aufgabe, denn der Schwerpunkt liegt neben den Arien auch auf dem Chor. Beide sind hauptsächliche Träger des Emotionalen. „Die Handlung wird getragen vom Chor, es gibt kaum Rezitative.“ Seit November werde geprobt und vor der Aufführung auch intensiv, sagt die Chorleiterin. Proben seien in Zeiten der Pandemie aber sehr schwierig, da viele aus dem Chor an Corona erkrank seien. Wie schon bei Mozarts Requiem wurde auch wieder online geprobt, was auch einen Vorteil mit sich bringt: „Es beteiligen sich auch Ehemalige, die nicht mehr hier wohnen“, freut sie sich über die Chormitglieder. Beim Konzert werden rund 55 Sänger und Sängerinnen auf der Bühne stehen.

Singen Programm für Erzählzeit steht fest: Literaturfestival ohne Grenzen findet von 2. bis 10. April statt Das könnte Sie auch interessieren

Händel schuf die neue Kunstform des „englischen Oratoriums“, mit der er von der bis dahin strengen Form abwich. Und geriet dabei in Hochstimmung, denn wie es heißt, hat Händel den Messiah in nur 24 Tagen mit 259 Partiturseiten und insgesamt 53 Musiknummern komponiert. Das Werk ist für vier Solostimmen, Chor sowie Streicher, Oboen, Trompeten und Pauke komponiert. Als Solisten konnte Kotzerke Andrea Oberparleiter (Sopran), Ulrike Andersen (Alt), Tino Brütsch (Tenor) und Maximilian Lika (Bariton) gewinnen. Ein Streichorchester mit Colla Parte geführten Oboen, die sehr zur besonderen Klangfarbe beitragen, wird die Aufführung instrumental begleiten.

Sabine Kotzerke feiert mit dem Messiah auch ein kleines Jubiläum

Es ist das zehnte große Oratorium, das sie in 25 Jahren mit der Kantorei zur Aufführung bringt. Dabei hatte es schon Überlegungen gegeben, ob die Kantorei das Oratorium überhaupt angehen soll. Denn die Kosten summieren sich auf 24.000 Euro. Bedingt durch die Corona-Einschränkungen dürfen die Plätze während der Veranstaltung aber nur bis zu 60 Prozent belegt sein. „Das erklärt auch den Preis der Karten“, bittet Sabine Kotzerke um Verständnis.