von Holle Rauser

Vor der Schule kurz zum Corona-Test: Dass Schülertests so selbstverständlich wie Zähne putzen und Schulranzen-Packen werden, wünschen sich die Schulleiter am Engener Bildungszentrum. Dort startete kürzlich das unter der Federführung von Schulleiter Thomas Umbscheiden (Gymnasium) und Daniel Jedlicka (Anne-Frank-Schulverbund) initiierte Testzentrum in der Großsporthalle seinen Betrieb. Montags und mittwochs können die Kinder und Jugendlichen ab 6.45 Uhr den Durchlauf starten.

Warten auf das Ergebnis: Vor der Großsporthalle erhalten die Schüler ihr Ergebnis. Wer seine Nummer hört, darf ins Klassenzimmer gehen. Der Test ist freiwillig. Die Anzahl der Testwilligen ist aber bereits gestiegen.

Im Foyer der Großsporthalle zeigen die Ankommenden die Einverständniserklärung der Eltern vor. Anschließend werden sie an die Teststationen in den Umkleiden der Sporthalle verwiesen und erhalten eine Laufnummer.

Vor den Testräumen markieren farbige Pylonen die vorgeschriebenen Abstände. | Bild: Holle Rauser

„Jeder Schüler durchläuft den Raum in wenigen Sekunden und wartet dann an der frischen Luft bis seine Laufnummer aufgezeigt wird“, ergänzt Nadja Hennes, Rektorin der Hewenschule, beim Rundgang. Man wolle eine sichere und schnelle Testung gewährleisten.

„Wir können so innerhalb von 30 Sekunden sechs Schüler entspannt testen“, so Ariel Wagner von der City Apotheke Engen. Wichtig sei nicht nur der Abstrich selbst, so der Apotheker: „Wir wollen auch auf die Kinder eingehen können. Es ist nicht gefährlich, aber unangenehm.“

Abstrich und Auswertung werden in den insgesamt sechs Testräumen – den Umkleiden der Großsporthalle – vorgenommen. | Bild: Holle Rauser

Der Abstrich und die Auswertung werden von medizinisch ausgebildetem Personal vorgenommen, vor allem von Eltern, die sich freiwillig gemeldet haben.

Eltern helfen beim Abstrich

„Sensationell“ findet Bürgermeister Johannes Moser das Angebot. Und sieht ein gutes Zusammenspiel zwischen Schule und Bürgerengagement: „Die Rektoren haben es geschafft, Lehrer und Eltern dafür zu begeistern“, so Moser.

Auch Gesamtelternbeirat Andreas Mayer ist unter den Helfern. „Viele Eltern sind sehr dankbar für das Testangebot“, so Mayer. | Bild: Holle Rauser

Mehr Tests und mehr Anreize dafür seien der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie, ist Moser überzeugt. Mittlerweile werde das Engener Schultestzentrum vom Regierungspräsidium dem Kultusministerium als „Best practice“ (Erfolgsmodell) empfohlen, so Rektorin Hennes. Das Konzept wurde von Engen bereits an 17 Gymnasien in Südbaden weitergegeben.

Bürokratie-Hürde genommen

„Man muss das System ja nicht neu erfinden“, sagt Thomas Umbscheiden, Rektor des Gymnasiums. Allein in die Entwicklung eines rechtssicheren Anmeldebogens sei viel Zeit geflossen. „Wir hatten ja nichts von ,oben‘ bekommen“, so der Gymnasial-Rektor. Das System werde ständig weiterentwickelt, so wurden die Ergebnisse anonymisiert und der Testzeitraum verlängert.

„Wir möchten erreichen, dass das Testen vor der Schule zur Alltagssituation wird.“ Thomas Umbscheiden, Rektor des Gymnasiums Engen zum Schülertestzentrum | Bild: Holle Rauser

Der Rektor selbst teilt die Ergebnisse per Lautsprecher mit: „B10, B11 und B12 – ich wünsche euch einen schönen Tag“, lautet seine Durchsage an die Schüler, die nach der Untersuchung vor der Großsporthalle warten. Erleichtert machen sich die betroffenen Kinder auf den Weg in ihre Klassenzimmer. So wie übrigens auch die anderen Testwilligen an diesem Tag: Alle 152 Abstriche fielen negativ aus.

Das Testzentrum In der Pandemie hat es am Bildungszentrum noch keine einzige Ansteckung unter Schülern beziehungsweise Lehrkräften gegeben. Das Testzentrum in den Räumen der Großsporthalle Engen am Bildungszentrum soll dazu weiter beitragen. Die Station wurde von den Schulleitern Thomas Umbscheiden (Gymnasium) und Daniel Jedlicka (Anne-Frank-Schulverbund) federführend zusammen mit der City Apotheke Engen umgesetzt. In sechs Testräumen gibt es getrennte Bereiche für Erfassung, Abstrich, Auswertung und Lagerung. Bei unklaren oder positiven Ergebnissen wird erneut getestet. Momentan sind nur wenige Unterstufenklassen im Präsenzunterricht, am Gymnasium aufgrund des Wechselunterrichts auch nur in halber Klassenstärke. Das Zentrum soll aber auch unter Volllast bei Präsenzunterricht für alle rund 1300 Schüler funktionieren. Montags und Mittwochs sind Tests möglich.