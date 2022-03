Michael Toracco kennt sich als stellvertretender Feuerwehrkommandant in Engen mit gefährlichen Situationen aus. Er weiß mit Herausforderungen umzugehen. Die Fahrt mit einem großen Sattelschlepper voller Hilfsgüter vom Hegau an die Grenze der Ukraine war aber auch für den gestandenen Feuerwehrmann nicht ohne.

Lastwagen vom Arbeitgeber

Neben seinem ehrenamtlichen Einsatz bei der Feuerwehr Engen ist Michael Toracco in seinem Brotjob Verzollungschef bei der deutschen Niederlassung der Logistikfirma Log Group in Stühlingen. Den Lastwagen-Führerschein hat er für seine Aufgaben bei der Feuerwehr gemacht. Mit dem Hilfstransport von Süddeutschland nach Polen kamen aber seine beiden Professionen zugunsten der Menschen in der Ukraine zusammen.

Kosten für Diesel Bei der Spendenaktion am Gymnasium Engen wurde nicht nur um Sachspenden gebeten, sondern auch um Geld für den Transport. „3500 bis 4000 Euro für Diesel braucht es für so eine Fahrt“, gibt Michael Toracco zu verstehen. Sowohl von der Schule als auch von Stühlinger Firmen seien hierfür Spendengelder eingegangen. Zu wenig Lastwagen-Fahrer Dass Michael Toracco als Feuerwehrmann und Verzollungschef den Sattelzug gefahren hat, und nicht einer der Berufskraftfahrer der Firma, hat einen einfachen Grund: Im Moment braucht es jeden einzelnen Fahrer, um die Transport von Gütern sicher zu stellen. Der Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) geht von über 100.000 ukrainischen Lastwagen-Fahrern aus, die zurzeit wegen des Krieges im internationalen Warenverkehr fehlen.

Toracco bekam schnell die Zusage seines Arbeitgebers, einen der Sattelschlepper für einen Hilfstransport zu nutzen. Die Spenden wurden in Stühlingen und in Engen gesammelt und der Lastwagen beladen. Nicht nur Sachspenden, sondern auch Geld für Diesel.

Erlebnisse auf der Fahrt

Am frühen Freitagmorgen ging es mit dem als Hilfstransport gekennzeichneten Lastwagen, beladen mit 22 Tonnen Hilfsgütern, auf den gut 1500 Kilometer langen Weg an die polnisch-ukrainische Grenze. Das erste Erlebnis, so schildert Michael Toracco beim Gespräch in der Engener Feuerwehrwache, habe er bereits bei einer Pause auf einer deutschen Raststätte gehabt.

Viele fleißige Helfer beluden den großen Sattelschlepper mit den vom Gymnasium Engen gesammelten, in Kartons verpackten Hilfsgütern – insgesamt 22 Tonnen, darunter auch zahlreiche Flaschen mit Wasser. | Bild: Michael Toracco

„Ich wollte mir einen Kaffee holen. Da kam ein Fahrer, vermutlich aus Polen oder der Ukraine, und spendierte mir aus Dankbarkeit einen Kaffee und ein Sandwich“, erzählt Toracco. In Polen seien sehr viele Kleinbusse mit Hilfsgütern auf den Straßen unterwegs gewesen, schildert er . Über Nacht blieb er dort auf einem Rastplatz, wo er auf Lastwagen-Fahrer aus Russland und Polen stieß, die dort gestrandet waren.

„Deren Karten waren gesperrt, sie konnten keinen Sprit oder sonst was mehr kaufen“, schildert der Feuerwehrmann. Geld von ihm wollten sie aber dennoch nicht nehmen. Abends hätten die Raststätten-Betreiber die Fahrer mit Essen versorgt.

Viele Frauen und weinende Kinder

Wieder auf Tour kamen dem Engener kurz vor der Grenze zur Ukraine und damit kurz vor dem Ziel immer mehr Busse voller Menschen entgegen. Geflüchtete auf dem Weg in Richtung Westen. „Oh oh, jetzt wird es spannend“, habe er sich gedacht. „Kurz vor der Grenze gab es einen Kontakt, der mir sagte, wo ich hin muss. „Kein Navi, kein Handy hat mehr funktioniert. Das Netz muss abgeschaltet worden sein“, mutmaßt Michael Toracco.

Der Übergabeort für die Hilfsgüter war direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze. „Viele Frauen und Kinder waren da“, berichtet er, und muss dann doch kurz schlucken. „Man hat gesehen, wie Familien an die Grenze kamen und sich von den Männern verabschiedet haben. Wenn man Kinder sieht, die weinen und nach dem Papa rufen, das war...“, Toracco muss tief Luft holen.

Vorbildliche Organisation

Dann berichtet er, wie vorbildlich die Organisation der Hilfe auf der polnischen Seite läuft. An der Grenze habe es Versorgungspunkte für Geflüchtete mit Kleidung, Medizin und Essen gegeben. Das Abladen sei aber etwas aufregend gewesen. Sofort hätten sich Helfer daran gemacht, den Sattelschlepper zu leeren und die Kisten auf dem Parkplatz zu stapeln. Transporter zum Umladen seien aber nicht da gewesen.

Im Nachgang sei ihm dann erklärt worden, dass man ihn nicht mehrere Stunden lang bis zum Weitertransport habe warten lassen wollen. Mit Lieferwagen seien die Hilfsgüter dann in die Ukraine gefahren worden. Und Michael Toracco machte sich auf den direkten Weg zurück nach Hause. „Danach musste ich schon mal hinsitzen, einen Kaffee trinken und Luft holen“, gibt er zu.

Vielleicht fährt er nochmals

Auf der Fahrt habe es keine Probleme gegeben. Ganz zur Freude von Toraccos Familie. Die fand seine Fahrt nach Polen nämlich verständlicherweise „nicht so lustig“, berichtet Toracco. Zu der Zeit sei der Übergabeort aber noch weit weg vom Kriegsgeschehen gewesen. In dieser Woche fährt Michael Toracco womöglich ein zweites Mal mit Hilfsgütern aus der Schweiz zum Verteilerzentrum in Polen. „Sicher sagen kann ich das aber nicht“, so Toracco am Montag, denn die Situation verändere sich ständig.