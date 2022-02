Sagen Sie mal , Herr König, was macht die Faszination von Oldtimern aus? Der neue Vorsitzende des Engener Museums historischer Fahrzeuge berichtet von einem außergewöhnlichen Hobby.

Herr König, zum achten Mal findet die Hegau Historic, die legendäre Oldtimer-Rallye durch den Hegau statt, was ist für Sie der Reiz an alten Fahrzeugen?Es ist das Erleben von Technik, das Bedienen des Fahrzeugs und das Fahren in reiner Form. Das