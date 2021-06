von Holle Rauser

Nach langer Zeit hatte es endlich geklappt: Vincent Klink, (TV-) Koch, Autor und Verleger, besuchte Engen, um hier sein Buch „Ein Bauch lustwandelt durch Wien“ vorzustellen, Zweimal war die Lesung, die auf Einladung der Stubengesellschaft stattfand, schon verschoben worden.

Wiener Lebensgefühl und Sisi

Klink erwies sich als Liebhaber der österreichischen Hauptstadt, „der lebenswertesten Stadt der Welt“. Hier würden die Uhren anders ticken: „New York, Paris, Berlin, dort ist alles schnell, anstrengend und aufgeregt“, so der Koch: „In Österreich geht es gemächlich zu“.

Wer die Österreicher verstehen wolle, komme an dem Habsburger Lebensgefühl nicht vorbei, so Klink, der mit der Lebensgeschichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, „Sisi“ genannt, einstieg. Sie sei viel gebildeter als ihr Mann gewesen, hasste öffentliche Auftritte und war zeitweise die beste Military-Reiterin Europas – „und zwar im Damensattel“.

Hofküche und Hierarchie

Als versierter Geschichtskenner wob Klink auch das politische Zeitgeschehen, den preußisch-österreichischen Krieg und die Gründung des Roten Kreuzes durch Henri Dunant 1863 in den Vortrag ein. Die kulinarischen Aspekte kamen bei einem Exkurs in die Hofküche zur Sprache: 80 Köche hatte sie, und eine Silberkammer, in der noch heute 150.000 Tafelgeräte zu bewundern sind.

In der Küche angekommen, streute Klink eigene Erfahrungen ein: Etwa die des Küchenchefs, der mit einem Megafon sein Personal befehligte, die zu seiner Lehrzeit strenge, fast militärische Hierarchie in der Küche. „Man redet nicht umsonst von der Küchenbrigade.“

Küche und Kaffeehauskultur

Die österreichische Küche sei von der Geschichte des Vielvölkerstaats geprägt: Knödel aus Schlesien, Wiener Schnitzel aus Mailand, Tafelspitz aus Venedig, Gulasch aus Ungarn – ein exzellentes Gericht, so der Koch. „Nur findet man das nicht in den Hochglanzkochbüchern“. Es mache optisch nicht viel her.

Abschließend nahm Klink seine Zuhörer mit in die wichtigste Institution: „Die Kaffeehauskultur ist eine Lebensart“, so Klink. Mehr Wohnstube als Café sei es ein Ort, an dem man den ganzen Tag verbringen könne.