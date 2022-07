von Holle Rauser

Viele Vereine klagen über Nachwuchsmangel – nicht so die Stadtmusik Engen. „Wir sind noch guter Dinge, aber wir machen auch viel, um Kinder und Jugendliche zu motivieren“, erklärt die Vorsitzende Susanne Post. Dazu gehört auch die Instrumentenvorstellung für die neue Bläserklasse des Gymnasiums, die jüngst stattfand.

Viel mehr Anmeldungen als erwartet

„Uns ist vor allem wichtig, zu vermitteln, wie viel Spaß das gemeinsame Musizieren macht“ so die Vorsitzende Susanne Post. In der Bläserklasse lernen die Fünft- und Sechstklässler des Gymnasiums dank des Kooperationspartners Stadtmusik das gemeinsame Musizieren vom ersten Ton an. „Das kommt bei den Kindern sehr gut an und wir sind damit schon seit 2009 erfolgreich“, so Post. In diesem Jahr werden erheblich mehr Anmeldungen erwartet, da die Zahlen während der Pandemie zurückgegangen waren.

Eigentlich steht die Bläserklasse auch Schülern der Anne-Frank-Schulzentrums offen.“ Die Rektoren haben sich aber darauf geeinigt, aufgrund der Corona-Lage weiterhin nicht schulübergreifend zu unterrichten“, so Post. Es gebe aber immer die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung eine Probe der Jugendkapelle zu besuchen und sich hier die Instrumente zeigen zu lassen.

Nur noch wenige Vereine habe eigene Jugendorchester

„Für uns als Stadtmusik ist die Bläserklasse eine Form der Nachwuchsgewinnung. Aber es profitieren alle Vereine im Hegau davon“, erläutert Post. Das gemeinsame Musizieren mache mehr Spaß und fördere die soziale Kompetenz. Die Schüler könnten anschließend in die Orchester der Vereine wechseln. Allerdings gebe es nur noch wenige Kapellen, die eigene Jugendorchester anbieten.

Stolze Jungmusiker: 13 Kinder, vorwiegend aus der Bläserklasse des Gymnasiums, legten erfolgreich ihre Juniorprüfung ab. Sie ist der erste Schritt in Richtung der Jungmusiker-Leistungsabzeichen. Sowohl Spiel als auch Musiktheorie werden abgefragt. Das Prüfungsteam bestand aus einem qualifizierten Team aus den eigenen Reihen: dem Dirigenten der Jugendkapelle, Heiko Post, einigen Musikern aus der Stadtkapelle (Goldabsolventen) und der Vorsitzenden der Stadtmusik und Leiterin der Bläserschule), Susanne Post. | Bild: Stadtmusik Engen/Susanne Post

„Wir haben im Hegau eine der wenigen funktionierenden Jugendkapellen, die seit bald 60 Jahren existiert“, so Post. Die engmaschige und persönliche Betreuung ist für Post wichtig: „Viele Vereine nehmen Jungmusiker erst mit dem Bronzeabzeichen auf. Aber man muss ihnen schon vorher etwas bieten“, ist sie überzeugt.

Viele Jungmusiker stellen Talent unter Beweis

Dass das Konzept der Stadtmusik erfolgreich ist, zeigt sich an den vielen erfolgreichen Prüflingen. Zweimal im Jahr legen hier Jungmusiker ihre Leistungsabzeichen ab. Im Juli bestanden 22 Nachwuchsmusiker Prüfungen bei der Bläserschule der Stadtmusik Engen.

Sieben Jugendliche legten mit Erfolg das Jungmusikerleistungsabzeichen beim Blasmusikverband Hegau-Bodensee in Bronze ab, zwei Musiker haben sich der Prüfung zum silbernen Leistungsabzeichen gestellt. Die vereinsinterne Prüfung zum Juniorabzeichen nahm die Stadtmusik selbst ab: 13 stolze Kinder, zum Großteil aus der Bläserklasse des Gymnasiums Engen, konnten ihre Urkunden mit Abzeichen entgegennehmen. Der jüngste Teilnehmer war neun Jahre alt. „Wir sind stolz auf unseren Nachwuchs und können zu Recht sagen, dass die Ausbildung an unserer Bläserschule qualitativ hochwertig ist“, so Susanne Post.

Wie es für Kinder nach der Bläserklasse weitergeht

Nach der Bläserklasse können die jungen Musiker in die Jugendkapelle oder in die Music Kids wechseln – ein weiteres Jugendorchester, das zur Juka gehört. Interessierte Eltern beziehungsweise Kinder und Jugendliche, die ein Instrument bei der Stadtmusik lernen möchten, können sich bei der Vorsitzenden Susanne Post melden.