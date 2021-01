Kostenlos im Internet surfen über öffentliche Zugänge erfreut sich größter Beliebtheit. In Engen gibt es bereits seit einiger Zeit vier Stellen, an denen die Stadt Bürgern wie Besuchern die Nutzung des Internets per WLAN zur Verfügung stellt. Sogenannte Hotspots gibt es bisher am Marktplatz in der Altstadt, in der Stadtbibliothek, im Jugendtreff und im Erlebnisbad.

Jugendgemeinderat stimmt für neue Standorte ab

Auf Anregung der SPD-Fraktion und im Dialog mit dem Jugendgemeinderat wurden zusätzliche Standorte erörtert, an denen der öffentliche Internetzugang wünschenswert wäre. Die Jugendlichen wünschten sich insbesondere am Bahnhof am Skatepark und im Stadtgarten weitere Hotspots. Der TV Engen beantragte zusätzlich einen Hotspot in der Großsporthalle am Schulzentrum. Die öffentlichen Zugänge lassen sich, so die städtische Vorlage, mit überschaubarem Aufwand vor allem dort einrichten, wo sich ein städtisches Gebäude existiert, in dem ein schneller Internetanschluss vorhanden ist. Ein Hotspot koste die Stadt einmalig 2.500 Euro, sowie monatlich 50 Euro für den schnellen Internetanschluss und weitere 50 Euro pro Monat für den Anbieter, der den rechtssicheren und reibungslosen Betrieb der Netze gewährleistet.

Großsporthalle soll ebenfalls einen Hotspot bekommen

Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat als weitere Standorte den Stadtgarten vor, der über den Jugendtreff versorgt werden kann. Zudem den Bahnhof sowie die Stadthalle inklusive Skaterplatz. Einen Hotspot in der Großsporthalle als reiner Sporthalle sah die Verwaltung zunächst nicht als sinnvoll an. Nachdem das Schulzentrum im Rahmen des Schulentwicklungsplans mit WLAN ausgestattet wird, könne hierbei auch gleich die Halle mitversorgt werden, so die Verwaltung.

Das bisherige Angebot von Hotspots in Engen, wie hier am Marktplatz, wird laut Stadtverwaltung rege genutzt. | Bild: Helene Kerle

Mehr Werbung für attraktives Angebot

SPD-Stadtrat Tim Strobel, der die Debatte um weitere öffentliche Internetzugänge mit ins Rollen gebracht hatte, fragte in der Sitzung nach, ob denn nun auch die Werbung für dieses kostenlose Angebot intensiviert würde und es Hinweisschilder für dieses geben werde. Ordnungsamtsleiter Axel Pecher bestätigte dies. Der Gemeinderat stimmte der Einrichtung der vier neuen WLAN-Hotspots einstimmig zu.