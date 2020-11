Engen vor 5 Stunden

Viele Auto- und Lastwagenfahrer ignorieren die neuen Tempo-30-Zonen in Engen

Seit September gelten in der Aacher Straße in Engen und in der Ortsdurchfahrt Bargen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Anwohner wünschen sich mehr Kontrollen – und ein Brummi-Fahrverbot im Ortsteil Bargen.