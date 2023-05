Ein Zigarettenautomat fehlt seit Dienstag laut Polizei in Aach. Unbekannte sollen das in der Hauptstraße an einer Hauswand befestigte Gerät abgeschraubt und entwendet haben. Anschließend hätten die Täter den Automaten in einem Waldstück oberhalb des Hegaublicks entsorgt, heißt es im Polizeibericht.

Singen Er lag bereits am Boden: Jugendliche sprengen Zigarettenautomat mit Silvesterfeuerwerk Das könnte Sie auch interessieren

Erbeutet wurde sämtliche Ware und das darin befindliche Bargeld. Zum Abtransport des Diebesguts sollen die Täter ein Auto oder einen Transporter benutzt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, denen Verdächtiges in Aach oder aber im Wald oberhalb des Hegaublicks aufgefallen ist, können sich an die Polizei wenden. Hinweise an den Posten Engen, Telefon 07733 94090.