Wissen wir, welche Maske bei Jedem nur in den eigenen vier Wänden fällt? Wie weit ist dem Bild, das wir der Öffentlichkeit von uns vermitteln, zu trauen? Das sind Fragen, die die Hamburger Autorin Kristine Bilkau zu ihrem dritten Roman „Nebenan“ bewegt haben, den sie jüngst in der Stadtbibliothek Engen im Rahmen der „Erzählzeit ohne Grenzen“ vorstellte.

Sich von der Achtlosigkeit trennen und mit offenen Augen durch die Welt gehen ist die Devise. Nicht grundlos wurde der düstere Roman 2021 mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet und 2022 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Bilkau gewährte bei der Engener Lesung erste Einblicke in das Leben zweier sich fremder Protagonistinnen. Ihre Wege und ihre Geschichte berühren sich unbemerkt im Laufe des Werks immer wieder und vereinen sich schließlich an einem verlassenen Haus. Bilkau selbst war schon immer fasziniert von den unergründlichen Geheimnissen, die verlassene Gebäude oft ausstrahlen, wie sie verdeutlicht. „Das Haus kann neben seinem Motiv als Zentrum und Projektionsfläche der handelnden Personen, fast schon als dritter Protagonist gedeutet werden“, so die Autorin.

Die beiden Hauptcharaktere stehen für zwei unterschiedliche Generationen: Julia, Ende 30, eine frisch zugezogene Keramikladen-Besitzerin mit unerfülltem Kinderwunsch und die nahezu doppelt so alte Ärztin Astrid. Sie kennen sich nicht, werden aber durch nahezu gespenstische Ereignisse zu dem verlassenen Haus geführt. Für Julia ist die Leere des Nachbarhauses ein Spiegel ihres unerfüllten Lebensplans, für Astrid, die mit der ehemaligen Bewohnerin befreundet war, ist das Haus mit vielen Erinnerungen verknüpft. Die Autorin baut in dem Roman ein Bild von Dorfidylle auf, folgt den Wünschen nach einem achtsamen, ruhigen Leben und bringt diese Ideale immer wieder zum Wanken. Denn manchmal sind es geheimnisvolle Kippmomente – etwa Briefe, als Botschaften in der Landschaft verstreut, die die Sinne schärfen und hinter die Fassade blicken lassen.