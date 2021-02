von Nicola Westphal

Termine für die Impfung gegen Corona können unter der Servicenummer 116 117 oder online vereinbart werden. Darüber haben viele Städte und Gemeinden ihre Bürger inzwischen schriftlich informiert. Was aber, wenn Menschen wegen eines Handicaps, aufgrund von Sprachbarrieren oder mangels technischer Voraussetzung nicht in der Lage sind, einen Termin zu vereinbaren?

„Sofort darauf angesprungen“

Diese Überlegung stellte Ina Klietz, Mitarbeiterin der Ambulanten Dienste der Zieglerschen, an. Sie wandte sich an die Brücke, den Begegnungsraum des Vereins „Unser buntes Engen„ und stieß dort auf offene Ohren.

„Wir sind sofort darauf angesprungen und haben innerhalb nur weniger Tage alles aufgegleist“, erzählen Corinna Kraft und Mica Höltich. Auch Ina Klietz arbeitet ehrenamtlich bei diesem Projekt mit. „Gemeinsam sind wir auf die Stadt Engen zugegangen – dort wurde unser Vorstoß positiv aufgenommen und sogar ergänzt“, so Corinna Kraft.

Zur Zeit keine Termine verfügbar

Mitarbeiter des Engener Museums, das momentan wegen Corona geschlossen ist, übernehmen die Gegenschicht. So ist es möglich, Bürgern acht Stunden am Tag zu helfen, ihren Impftermin zu vereinbaren. „Sobald eine Terminvereinbarung zustande kommt, informieren wir die Menschen telefonisch. Die Terminbestätigung drucken wir aus, sie wird über die Stadt versendet“, erklärt Mica Höltich.

Bereits am ersten Tag, als das Hilfsangebot publik wurde, standen die Telefone bei der Brücke nicht mehr still. Als die Anmeldeplattform freigeschaltet wurde, war das Brücke-Team schon am frühen Morgen aktiv. Trotzdem lief die Terminvereinbarung schleppend: Selbst bei den wenigen als frei angezeigten Terminen brach der Buchungsvorgang teilweise ab. „Mittlerweile sind bis Ende Februar keine Termine mehr verfügbar, aber wir bleiben am Ball“ sagt Ina Klietz.

Kontakt für Hilfesuchende

Alle Engener, die Hilfe bei der Buchung eines Impftermins benötigen, können sich unter der Telefonnummer (0 77 33) 360 30 92 von Montag bis Mittwoch zwischen 9 und 12:30 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag von 14:30 bis 18 Uhr an die Brücke wenden.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite von Unser buntes Engen.