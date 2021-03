Eine wichtige Grundlage dafür, dass junge Menschen Interesse an politischen Themen entwickeln, dass sie für ihre Meinung eintreten, ist, dass sie die Möglichkeit haben, mitzusprechen und ihre Haltung ernst genommen wird. In Engen sprechen die jungen Menschen seit vielen Jahren mit. Ihre Bedürfnisse werden vom alle zwei Jahre gewählten Jugendgemeinderat vor der Verwaltung vertreten.

Neuwahlen Ende Januar

Nachdem Ende Januar ein neuer Rat gewählt wurde, sind aktuell die scheidenden Mitglieder im Rahmen der Gemeinderatssitzung offiziell verabschiedet worden. Die frisch gewählten Jugendgemeinderäte wurden direkt im Anschluss offiziell für ihr Amt verpflichtet.

Engen Der Jugendgemeinderat von Engen startet mit einem Team aus bereits bekannten und neuen Vertretern ins Jahr 2021

Corona bremste die Einsatzmöglichkeiten

Beinahe die Hälfte der letzten Amtszeit war von der Corona-Pandemie bestimmt. Dennoch gab es für Bürgermeister Johannes Moser mehr als genug Projekte, für die er den scheidenden Jugendvertreter loben wollte. Eines der Herzensprojekte des Jugendgemeinderats in Engen ist von je her die Organisation des Flow Festivals, das interessierten Kindern und Jugendlichen eine Bühne bietet, auf der sie ihr Können und Talent unter Beweis stellen können.

Das Gremium Bereits seit 2005 vertritt in Engen durchgängig ein Jugendgemeinderat die Interessen von Kinder und Jugendlichen gegenüber der Stadtverwaltung. Bei den Wahlen, die alle zwei Jahre stattfinden, werden jeweils neun jugendliche Räte und Rätinnen gewählt. Die 8. Wahl der Jugendvertretung fand wegen der Coronapandemie am 24. Januar als reine Briefwahl statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 23,11 Prozent und somit deutlich über dem vom Gemeinderat vorgeschriebenen Quorum von 20 Prozent. Von den 701 Wahlberechtigten in Engen und den Ortsteilen haben 162 ihren Wahlbrief abgegeben, so die Information der Stadtverwaltung. (ker)

Kinderprogramm beim Altstadtfest

Darüber hinaus beteiligte sich die Jugendorganisation beim Ökomarkt, besuchte ein Seminarwochenende zur politischen Bildung und bereicherte den Volkstrauertag mit bunt besprühten Gedenksteinen. Ganz praktisch unterstützten die Jugendgemeinderäte das Kinderprogramm beim Altstadtfest und setzten sich auf vielfachen Wunsch von Kindern und Jugendlichen für einen zusätzlichen Wasserspender am Gymnasium ein.

Pizza-Gutschein zum Abschied

Bürgermeister Moser verabschiedete die Räte Lilly Lutz, Amelie Arians, Maren Heggemann, Arijana Binaku und Yves Zimmermann. Als Dankeschön überreichte er den scheidenden Räten einen Gutschein zum Pizzaessen, wünschte ihnen alles Gute für ihre Zukunft. Womöglich könne er die eine oder den anderen einmal im Gemeinderat wieder begrüßen, gab Moser den jungen Leuten mit auf den Weg.

Tim Strobel: „Bildet euch eine Meinung!“

Direkt im Anschluss führte Moser die neun frisch gewählten Jugendgemeinderäte mit der offiziellen Verpflichtungsformel in ihr Amt ein. Die Stadträte Ines Lutz (UWV), Martin Schoch (CDU) und Tim Stobel (SPD) gaben den Jugendlichen als Paten noch einige Tipps mit auf den Weg: „Es werden neue Ideen enstehen, bleibt dran“, ermutigte Ines Lutz die Jugendlichen. Es sei schön zu sehen, dass so viele Jugendliche bereit waren sich zu engagieren, lobte Martin Schoch gerade mit Blick auf den Wahlkampf, der coronabedingt beinahe ausschließlich über die sozialen Medien stattfinden konnte. „Wir sitzen alle in einem Gremium der Demokratie. Bildet euch eine Meinung!“, forderte Tim Strobel die Jugendlichen auf. Die Hoffnung bleibt, dass das Jugendgremium bald wieder genügend Möglichkeiten findet, sich aktiv am Stadtgeschehen zu beteiligen und die Interessen der jungen Menschen in der Hegaustadt zu vertreten.