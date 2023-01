Aach vor 3 Stunden

Urteil zum Überfall in Aach: Mehrere Jahre Haft für Räuber. Es muss aber nur einer ins Gefängnis

Zwei junge Männer, die unter anderem am 8. Juni die Netto-Filiale in Aach überfallen haben sollen, mussten sich vor Landgericht in Konstanz verantworten. Sie wurden für schuldig befunden.