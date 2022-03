„Nichts tun ist auch keine Lösung“, das steht für den Engener Bürgermeister Johannes Moser im Zusammenhang mit dem Klimawandel fest. Aus diesem Grund machte er sich im Gemeinderat für eine freiwillige Wärmeplanung in Engen stark. „Über dieses Projekt können wir vielleicht schon Einiges auf dem Weg zu Klimaneutralität bis 2040 abarbeiten“, verspricht sich Moser von dem Projekt, das in der Sitzung näher vorgestellt wurde.

Förderprogramm Wärmeplanung

Gerd Burkert, Geschäftsführer der Energieagentur Konstanz, stellte im Gemeinderat das Förderprogramm zur freiwilligen kommunalen Wärmeplanung vor. Er machte deutlich, dass die Art und Weise, wie Gebäude beheizt werden, für 50 Prozent des CO2-Ausstoßes in Baden-Württemberg verantwortlich sind.

Um bis zum Jahr 2040 im Wärmebereich klimaneutral zu sein, brauche es deshalb eine Wärmewende. Diese solle durch den Einsatz erneuerbarer Energien, die Nutzung von Abwärme oder Kraft-Wärme-Kopplung funktionieren. Der kommunale Wärmeplan soll eine Strategie für den Umbau der Wärmeversorgung im Land schaffen.

Große Städte müssen Plan machen

Konkret bedeutet das, dass die Kommunen jeweils in Zusammenarbeit mit externen Planungsbüros den Ist-Zustand der Wärmeversorgung vor Ort feststellen und anhand dessen einen Plan entwickeln, wie Wärme künftig klimaneutral produziert oder zur Verfügung gestellt werden kann.

Das Klimaschutzgesetz Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg ist seit 2013 in Kraft. 2020 wurde es weiterentwickelt, im Herbst 2021 verabschiedete der Landtag erneut eine Novelle dazu. Zentrales Element sind die Klimaschutzziele für 2030 und 2040. Die Erreichung der Ziele werden von der Landesregierung regelmäßig überprüft. Falls sich abzeichnet, dass diese nicht erreicht werden, soll es zusätzliche Maßnahmen geben. Zu den konkreten Maßnahmen im Gesetz zählt die kommunale Wärmeplanung und die Pflicht, auf neuen Gebäuden und bei Dachsanierungen Photovoltaikanlagen zu installieren.

Die Großen Kreisstädte und Stadtkreise sind durch das Klimaschutzgesetz dazu verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2023 einen kommunalen Wärmeplans zu erstellen. Für kleinere Städte ab 5000 Einwohner gibt es seit Ende vergangenen Jahres ein Förderprogramm des Landes für eine freiwillige kommunale Wärmeplanung.

Zusammenschluss zum Konvoi

Kleinere Gemeinden können in einem Zusammenschluss mit mindestens zwei Kommunen einen Förderantrag stellen. Engen möchte einen gemeinsamen Förderantrag mit den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft sowie Volkertshausen, Hilzingen und Tengen stellen. Dieser sogenannte Konvoi wäre auch finanziell sinnvoll.

Bei einer gemeinsamen Planung würde es zusätzlich zum maximalen Zuschuss von 60.000 Euro für die Planung noch einmal 75 Cent pro Einwohner und 5000 Euro pro Gemeinde oben drauf geben. Die nicht durch den Zuschuss gedeckten Kosten von 20 Prozent sollen anteilig auf die jeweiligen Gemeinden umgelegt werden.

„Riesiges Bürokratie-Monster“

„Da wird ein riesiges Bürokratie-Monster geschaffen“, äußerte sich UWV-Stadtrat Peter Kamenzin kritisch zur Wärmeplanung. Der Wärme-Markt sei derzeit sehr schwierig. „Es ist gar nicht klar wohin es geht“, untermauerte der Heizungsfachmann Kamenzin seine Bedenken.

Die CDU-Fraktion machte ihre Zustimmung zum Wärmeplan deutlich. „Lieber jetzt mit Förderung, als später mit Pflicht“, so die Argumentation von CDU-Sprecher Jürgen Waldschütz. Auch Gerd Burkert hatte zuvor schon angedeutet, dass die Wärmeplanung in den kommenden Jahren durchaus auch in den kleineren Kommunen verpflichtend werden könnte. Gerhard Steiner, Sprecher der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV), sieht in dem Programm einen Anstoß, sich mit dem Bestand zu beschäftigen.

Nur eine Gegenstimme

Dies bestätigte Experte Burkert und gab zu verstehen, dass Wohnhäuser in Neubaugebieten schon jetzt meist mit geringen Emissionen heizten. Seiner Meinung nach werden auch nicht einzelne Umbauten die Wärmewende bringen, sondern strategische Projekte wie Nahwärmeversorgung. Die Planung selbst werde etwa ein dreiviertel Jahr dauern, erklärte Gerd Burkert auf Nachfrage von Armin Höfler (UWV).

Der Engener Gemeinderat stimmte mit einer Gegenstimme für die Erstellung eines Wärmeplans und für die Kooperation mit den anderen Gemeinden, mit denen ein gemeinsamer Förderantrag gestellt werden soll. Außerdem stimmten die Räte für die Antragstellung zur Förderung einer 50 Prozent Stelle für einen Beauftragten für Klimaneutralität. Die Stelle würde die Stadt im Jahr etwa 10.000 Euro kosten.