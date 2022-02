Bis Jahresende wird das Landratsamt Konstanz nach aktueller Prognose 60 Geflüchtete zur Unterbringung der Stadt Engen zuweisen. Für 14 Menschen, die im ersten Quartal nach Engen kommen, habe man mittlerweile private Wohnungen finden können, so Hauptamtsleiter Jochen Hock.

Die Stadtverwaltung sieht mobile Wohncontainer als einzige Chance, um vorübergehend auch die übrigen Menschen unterzubringen. Der Gemeinderat stimmte zu, ein Unternehmen mit der Planung einer mobilen Unterkunft in der Jahnstraße zu beauftragen.

Gemeinschaftsunterkunft Bahnhöfle Die von der Stadt Engen gebaute Gemeinschaftsunterkunft Welschingen-Neuhausen ist derzeit voll belegt. Sie dient der Unterbringung von Geflüchteten, die hier im Land ihren Asylantrag stellen. Die Unterkünfte werden vom Landratsamt Konstanz betrieben, das die Häuser von der Stadt Engen angemietet hat. Die Wohnräume am Bahnhöfle dienen nicht als Anschlussunterkünfte, für welche die Stadt gesondert Raum schaffen muss. Allerdings zählt die Gemeinschaftsunterkunft zusammen mit den Anschlussunterbringungen in die Statistik, die maßgeblich für die Zuweisung von geflüchteten Menschen ist.

Als Standorte für die mobilen Unterkünfte kamen für die Verwaltung der Viehmarkt und der Parkplatz gegenüber der Jahnstraße 40 in Frage. Im Gegensatz zu Gemeinschaftsunterkünften dürfen Anschlussunterbringungen für anerkannte Flüchtlinge nicht in einem Gewerbegebiet stehen. Die Verwaltung empfahl in der Gemeinderatssitzung den Parkplatz in der Jahnstraße.

Singen Arbeitsmarkt vor Einkommenssteigerungen: Nicht nur Lob für Mindestlohnerhöhung Das könnte Sie auch interessieren

„Weitere Möglichkeiten sehen wir aktuell nicht“, so Hock. Gerhard Steiner sagte, dass die UWV den Standort an der Jahnstraße mittragen könne. Dem stimmte auch Tim Strobel (SPD) zu. „Ich bin für die Bebauung auf dem Viehmarktplatz“, machte CDU-Sprecher Jürgen Waldschütz deutlich. Allerdings solle diese in anderer Weise geschehen. Der Parkplatz ist aus seiner Sicht dennoch ein guter Standort, da er in der Nähe von Schulen und Einkaufsmöglichkeiten liegt.

Prognosen sind derzeit schwierig

Armin Höfler (UWV) wollte wissen, mit welcher Dimension beim Containerbau zu rechnen ist. Hock sagte daraufhin, dass man beim Marktführer für Mobilheime eine Unterkunft mit 40 Plätzen angefragt habe. Das Problem sei, dass eine Prognose, wie viele Menschen nach Engen kommen werden, sehr schwierig sei. Der Landkreis könne nur eine grobe Einschätzung geben.

Bürgermeister Johannes Moser machte unterdessen klar, was passiert, wenn keine Unterkünfte angeboten werden. „Das Landratsamt ist da unerbittlich.“ Im Zweifelsfall müssten Geflüchtete in Hallen untergebracht werden. Weitere Beratungen zum Thema soll es in der Sitzung im März geben.