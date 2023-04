war die Eisenbahn-Unterführung an der Ballenbergstraße wegen Baumaßnahmen gesperrt. Jetzt signalisiert die grüne Ampel, wie es in einer Pressemitteilung der Engener Stadtverwaltung heißt, dass die Durchfahrt in der wichtigen innerstädtischen Verbindungsachse wieder frei ist. Nach knapp einjähriger Sperrung konnte am vergangenen Donnerstag die Fahrbahn wieder geöffnet werden, schreibt Erika Scheerer für die Stadtverwaltung. Nachdem die Bahn vergangenes Jahr im Juni die Elemente der Bahnüberführung spektakulär eingesetzt hatte, sei nun auch die angrenzende städtische Brücke über den vorbeifließenden Talbach saniert worden. Die Arbeiten seien inzwischen so weit abgeschlossen, dass der Verkehr für Fußgänger und Fahrzeuge freigegeben werden konnte. Somit müssen – wie es in der Pressemitteilung heißt – in diesem Bereich endlich keine größeren Umwege mehr in Kauf genommen werden, um die Bahngleise zu unterqueren. Bild: Stadt Engen