von Holle Rauser

In Bargen treibt mit den Katzenbach-Hexen eine vergleichsweise junge Zunft ihr Unwesen. Als der Vorsitzende Andreas Stegerer 2001 das Ruder übernahm, gab es den Verein erst einige Jahre.

„Am Anfang war es nicht einfach“, erinnert sich Stegerer. Erst nach einiger Zeit hätten sich die Bargener dem Verein geöffnet. Mittlerweile ist er fest integriert und gestaltet das Dorfleben das ganze Jahre über mit.

Gern gesehen trotz gräulicher Gestalt

53 Hexen von zehn bis 75 Jahren zählt der Verein. Als Bachheimer ist Andreas Stegerer mit der Burgmüllerknappen-Zunft aufgewachsen. Die Katzenbach-Hexen, so gräulich die rot-grün gewandeten, zottelhaarigen Gestalten auch wirken, seien ein Familienverein.

„Wir sind überall gern gesehene Gäste“, betont Stegerer. In der Pandemie brachte sich der Verein mit einem Christbaum-Verkauf und der Lieferung von Hamburgern nach Hause in Erinnerung. Dieses Jahr soll an Fasnacht eine Tombola stattfinden.

Die Jugend als wichtiger Treiber

Neben den normalen Hexen gehören die Oberhexe und die Katze zu den Figuren der Zunft. Narrenfrühstück, Narrenbaumholen, närrisches Damencafé, Hemdglonker-Umzug und Ball bestimmen den Schmotzigen Dunschtig in Bargen. Sonntags laufen die Hexen bei einem Umzug mit. Der Bargener Umzug findet am Montag, zusammen mit dem Musikverein, statt.

Dem Kindernachmittag folgt ebenfalls montags ein Bunter Abend. Alle zwei Jahre lädt man zum Hexenball. Mit befreundeten Zünften, Guggenmusik-Gästen und Aufführungen, wie dem Hexentanz durch die jungen Hexen, feiert die Zunft ein rauschendes Fest. Die Jugend sei tragend für die Katzenbach-Hexen, betont Andreas Stegerer.

Viele Ideen wie die „Full Moon Party“ im Mai kommen von den Jungen. „Feiern unter Freunden“, umschreibt Andreas Stegerer das Wesen der Dorffasnacht. Das, so hoffen die Katzenbach-Hexen, soll 2023 endlich wieder zu spüren sein. „Wenn wir feiern dürfen, gibt es nächstes Jahr beides: Hexenball und Full Moon Party“, stellt Stegerer in Aussicht. „Wir haben schließlich einiges nachzuholen“, ergänzt Jonas Braun.