von SK

Ein Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag im Bereich Hegaublick schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Einsatz beteiligt waren demnach auch das Rote Kreuz mit einem Rettungshubschrauber und die Engener Feuerwehr. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr.

Singen Auto prallt an B33-Ausfahrt gegen einen Baum – beide Insassen werden verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Laut der Mitteilung war ein Autofahrer um diese Zeit vom Engen-Stetten in Richtung Mauenheim unterwegs. An der Kreuzung zu Landesstraße 191 beim Hegaublick übersah er demnach, dass er die Vorfahrt beachten musste, und fuhr ungebremst in die Kreuzung. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer, der von Engen in Richtung Geisingen unterwegs war. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei mit zusammen etwa 15.000 Euro.