Der Dienstag begann für einen Tankstellenmitarbeiter mit einem großen Schreck: Ein bislang unbekannter Mann betrat die Tankstelle der Rastanlage Hegau-Ost und zwang ihn zur Herausgabe des Kasseninhalts. Laut Polizeiangaben geschah das unter Androhung von Gewalt. Details hierzu will Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage nicht nennen, Grund sind ermittlungstaktische Gründe.

Anschließend sei der Mann mit Bargeld in noch unbekannter Höhe geflüchtet – zu Fuß. Es sei unklar, ob der Mann dann in Richtung Bittelbrunn gelaufen sei oder ob er ein auf dem großen Rastplatz geparktes Fahrzeug nutzte, um vom Tatort zu fliehen, erklärt Popp. Nachdem der Mitarbeiter die Polizei verständigte, sei umgehend eine Fahndung eingeleitet worden. Doch die sei ergebnislos geblieben. Daher sucht die Polizei nun öffentlich nach Zeugen.

Der Täter wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er war dunkel gekleidet und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Genauere Angaben gibt es nicht, auch weil der Mann sich mit einer Corona-Schutzmaske und Kappe maskierte. Es gibt offenbar Videoaufnahmen der Tat, die nun von den Ermittlern der Kriminalpolizei Rottweil ausgewertet werden sollen.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, der Tankstellenmitarbeiter kam mit einem Schreck davon. Kunden waren nicht in der Tankstelle. Laut Polizeisprecher Dieter Popp geschah die Tat sehr schnell und hektisch: „Das dauerte nicht einmal eine Minute.“ In der Hektik habe der Täter nicht das gesamte Geld mitgenommen. Die genaue Schadenssumme werde noch ermittelt. Laut Dieter Popp kommen solche Raubüberfälle ziemlich selten vor – „Gott sei Dank“. Allerdings wurde genau diese Tankstelle schon einmal vor sechs Jahren überfallen.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei mit Sitz in Rottweil ermittelt wegen eines Raubdeliktes und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Tankstelle der Autobahnrastanlagen Hegau Ost an der A 81 bei Engen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0741) 47 70 zu melden.