Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen haben unbekannte Täter einen Unterstand für Einkaufswagen an einem Discounter in der Singener Straße beschädigt, wie die Polizei berichtet. Die Unbekannten lösten an dem auf dem Discounter-Parkplatz befindlichen Unterstand ein Halterohr sowie vorhandene Absperrketten und beschädigten die Rückwand. An einem Schaukasten schlugen die Täter die Scheibe ein. Zudem warfen die Unbekannten einen auf dem Parkplatz aufgestellten Altkleidercontainer um. Die Polizei Engen, (07733) 9409-0, bittet um sachdienliche Hinweise.