Der Nebel verzaubert die Landschaft: Wenn sich der Hegau im Winter horizontal in Berg und Tal teilt, braucht man kein Flugzeug, um über den Wolken zu schweben. Dann kann man mit etwas Glück zu Fuß über das Wolkenmeer wandern. In diesen Tagen präsentieren sich die Spitzen der Vulkankegel (hier mit dem mit zweihöckerigen Hohenstoffeln im Zentrum) vor einer grandiosen Alpenkulisse.

Tengen Tengen will Luftkurort bleiben – und deshalb werden zurzeit wieder das Bioklima und die Luftqualität in der Stadt überprüft

Die untergehende Sonne hat den Himmel in apricotfarbenes Licht getaucht. Die weißen Nebelfelder liegen wie Watte über den Tälern. Während die Menschen im Tal in der schier undurchdringlichen grauen Schicht gelegentlich verzweifeln, hellt sich die Stimmung beim Anblick dieses Panoramas unverzüglich auf. Das Foto entstand oberhalb von Engen-Stetten. Wer keine lange Anreise in die Berge auf sich nehmen will, kann hier mit etwas Glück eine kleine Auszeit genießen.