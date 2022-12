von Jürgen Waschkowitz

Nur wenige Orte im Hegau pflegen den Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor so intensiv und kreativ wie Engen. Beim Treffen der Mitglieder des Touristik-Vereins Engen berichtete Vorsitzender Rolf Broszio, wie tief die Scharte ist, die Corona geschlagen hat – und was der Verein für kommendes Jahr plant.

Auch der Touristikverein Engen blieb von den Corona-Einschränkungen nicht unbeeinträchtigt, zwei schwierige Jahre liegen zurück. Aber trotz der wenigen und besucherlimitierten Veranstaltungen, die noch durchgeführt werden konnten, ergab die Bilanz der Pandemiejahre 2020 und 2021 eine positive finanzielle Lage, auch durch fleißiges Einreichen von Zuschüssen durch die Leiterin der Kasse, Angela Dittrich. „Die Kasse ist in guten Händen“, versicherten die Kassenprüfer. Sie verfüge über eine beruhigende Rücklage. Allerdings musste der Geschäftsführer Peter Freisleben über Rückgänge bei der Besucher- sowie der zur Verfügung stehenden Bettenzahl berichten.

Auch die musikalischen Feierabendhocks auf dem Marktplatz in der Engener Altstadt, die regelmäßig zahlreiche Engener, Besucher aus den Stadtteilen und Urlaubsgäste donnerstagabends zu einem geselligen Stelldichein nutzen, gehen auf die Initiative des Musikvereins zurück. | Bild: Albert Bittlingmaier

Bei den anstehenden Wahlen wurde fast der gesamte Vorstand für drei Jahre in seinen Ämtern bestätigt. Schon im Jahr 2022 nahm das Vereinsleben verstärkt neuen Anlauf und auch für das kommende Jahr sind wieder mehrere Veranstaltungen und Aktionen geplant.

Erfolgsfaktor ist der Wohnmobilstellplatz

In seinem Jahresbericht stellten der Vorsitzende Rolf Broszio und seine Stellvertreterin Monika Heizler einige wenige Veranstaltungen vor, die jeweils unter den geforderten Beschränkungen durchgeführt werden konnten. Sie waren meist trotz der Einschränkungen gut besucht und der Touristikverein konnte sich mit einem Informationsstand und Angeboten für die Besucher einbringen. „Leider mussten wir mehrere geplante Veranstaltungen dann auch wieder absagen und die vielen Arbeiten waren umsonst“, schilderte der Vorsitzende. „Außerdem haben wir darauf verzichtet, unsere Mitglieder, besonders die Senioren, mit einzuplanen, um sie vor Corona zu schützen“, betonte Rolf Broszio.

Vor 13 Jahren übernahm Rolf Broszio das Amt als erster Vorsitzender des Touristikvereins Engen von Günter Schmaglinski (von links). | Bild: Jürgen Waschkowitz

„Die positiven Zahlen früherer Jahre bei den Übernachtungen und dem Tagestourismus konnten in Corona-Zeit nicht gehalten werden und gingen merklich zurück“, musste Geschäftsführer Peter Freisleben in seinem Rückblick auf die vergangenen Corona-Jahre vorstellen. Verringert haben sich auch nach seiner Statistik die Zahlen der vorhandenen Übernachtungsmöglichkeiten.

Investitionen für den Tourismus Der Touristikverein Engen besteht seit über 50 Jahren und hat etwa 150 Mitglieder. Er betreut eine überarbeitete Internetseite, über die auf Übernachtungsmöglichkeiten und Ferienwohnungen zugegriffen werden kann. Außerdem werden Führungen und Ausflugsmöglichkeiten vorgestellt. Neueste Errungenschaft in Engens Altstadt ist das System eines interaktiven Audio-Guides. Damit können Besucher mithilfe eines Handys und einer App die Altstadt auf völlig neue Art entdecken und erkunden. Die Gäste werden von Laufpunkt zu Laufpunkt geführt und erfahren dabei etliche Details der Stadtgeschichte. Das System kommt gut an und wurde in den vergangenen Jahren und während der Corona-Zeit auch 500 Mal heruntergeladen. Die neuartige Errungenschaft konnte aus dem Regionalbudget des Vereins integrierte Entwicklung Bodensee gefördert werden. (jw)

An Fahrt habe nur der Besuch von Wohnmobilen in Engen gewonnen, konnte Peter Freisleben erfreut berichten. „Der Stellplatz ist gut besucht, und das bringe auch Tourismus nach Engen“, versicherte er. Uber das Jahr gesehen waren die Plätze zu 50 Prozent belegt, was rund 1000 Besucher in der Stadt ergebe. Dies habe hauptsächlich zu Belebung der Altstadt beitragen.

Engener Vereine ziehen an einem Strang

Großes Lob erfuhr der Touristikverein auch vom Gemeinderat und stellvertretenden Bürgermeister Peter Kamenzin. „Wir sind froh in Engen, dass wir über solch einen eifrigen Verein verfügen, der auch in schwierigen Zeiten durchhält. Vielen Dank für euern Einsatz und das große Engagement.“

Mit Pedelecs des Touristik-Vereins Engen kann der Hegau radelnd erkundet werden. Von links: Peter Satena (Geschäftsführer Stadtwerke Engen), Peter Freisleben, Gebhard Schäfer, vom Verein: Rolf Broszio, Karin Kutter, Angela Dittrich, Monika Heizler. | Bild: Christel Rossner

Nicht nur für die Stadt bringe sich der Verein stark ein, sondern engagieren sich auch in der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, denen er seine Hilfe anbietet. Besonders betont Kamenzin die Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein, in dem er selbst aktiv ist: „Letztlich auch zu Gunsten des Tourismus und der Gäste ziehen wir hier an einem Strang.“ Gemeinsam wolle man Engen für Gäste und Bürger attraktiv gestalten und erhalten.