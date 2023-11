Den Lichterabend in Engen wollten sich viele nicht vom nasskalten Novemberwetter nehmen lassen. Das spiegelten an diesem Abend nicht nur die voll belegten Parkplätze rund um die Altstadt wider, sondern auch die gut besuchten Programmpunkte.

Der Laternen-Umzug konnte wegen des Regens leider nicht stattfinden. Zumindest sorgten einige Musiker mit ihren Melodien für ein wenig St. Martins-Stimmung. Direkt danach zog es die Besucherschar allerdings zu den Angeboten im Warmen.

Viele Besucher beim Puppenspiel

So bildete sich schon früh eine Warteschlange vor der Stadtbibliothek, in der der Waldorfkindergarten Jahr um Jahr das Puppenspiel „Ein Hirtenbüblein“ aufführt. Das Bibliotheksteam um Judith Maier-Hagen bewies Spontaneität und zog die erste Aufführung kurzerhand vor.

Gespannt lauschten die kleinen Besucher der Geschichte, die Erzieherin Verena Seifert vorlas, während ihre Kollegin passend zum Geschehen die Filzfiguren über die liebevoll gestaltete Kulisse bewegte.

Beim Lichterabend erstrahlte die Engener Altstadt in Kerzenlicht und zog mit verschiedenen Aktionen viele Besucher an. | Bild: Kerle, Helene

Besucher zieht es ins Trockene

Einen Platz zum Aufwärmen bot beispielsweise auch der Schwarzwaldverein im Sudhaus. Hier servierten Peter und Marita Kamenzin sowie Heike Kuhnle den Gästen dampfend heiße Suppen. Die gemütliche Atmosphäre im Gewölbekeller zog viele Besucher an.

Vom schlechten Wetter draußen bekamen Heike Kuhnle (links) und Marita Kamenzin im gemütlich warmen Sudhaus nichts mit. Dort versorgten sie die Gäste mit heißer Suppe und Getränken. | Bild: Kerle, Helene

Der Lichterabend Die städtische Veranstaltung, die bereits seit Beginn der 2000er-Jahre stattfindet, soll das besondere Flair der Stadt hervorheben. Eingetaucht in Kerzenschein und Lichterreigen können Besucher in beschaulicher Atmosphäre durch die Geschäfte bummeln und das Programm von Vereinen und verschiedenen Institutionen wie der Bibliothek oder dem städtischen Museum nutzen.

Engen „Hannes war schon immer die Lösung, nie das Problem“: Abschiedsworte an den Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

Licht- und Feuershow bekommt viel Applaus

Für die Lichtershow des Circus Casanietto mussten Zuschauer allerdings dem Regen trotzen. Dafür gab es farbenfroh leuchtende Jonglage und eine richtige Feuer-Show zu sehen. Das Zirkusangebot des TV Engen unter der Leitung von Christiane Schlenker erfreute sich großer Beliebtheit bei Kindern und Jugendlichen.

Viele Besucher des Lichterabends nutzten die Gelegenheit für einen abendlichen Einkaufsbummel durch die Geschäfte in der Altstadt. An beinahe jedem Haus flackerte Kerzenlicht. Die Fassade des Rathauses wurde mit einer Diashow winterlich angestrahlt. Große weiße Lampions leuchteten in den Bäumen am Marktplatz.

Gespannt lauschten die Kinder in der Stadtbibliothek der besinnlichen Geschichte vom Hirtenbüblein, zu dem Waldorf-Erzieherin Bettina Kaiser die selbstgestalteten Puppen bewegte. | Bild: Kerle, Helene

Neben viel Traditionellem erwartete die Besucher aber auch etwas ganz Neues. Denn zum Lichterabend wurde im historischen Kornhaus ein erstmals ein Weihnachtsmarkt eröffnet. In den kommenden drei Wochen werden hier nicht nur Marktklassiker angeboten. Veranstalterin Christine Althaus holt außerdem verschiedene Bands und Theatergruppen ins Kornhaus. Mehr zum Programm im Kornhaus folgt.