Fast ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise setzt die Stadt Engen den Rotstift an. Auch wenn die Gemeinde dank dickem Rücklagenpolster aktuell vergleichsweise gut da steht, bereiten insbesondere geringere Steuereinnahmen der Verwaltung Sorgen. Deshalb sollen die Kosten im städtischen Haushalt reduziert werden. Eine Kürzung der Budgets um fünf Prozent ist bereits beschlossene Sache. Aktuell berieten die Verwaltung und der Gemeinderat zusätzlich über mögliche Sparmaßnahmen beim Neubau der Sporthalle in der Jahnstraße.

Engen Erste Bilder: So soll die neue Engener Sporthalle aussehen Das könnte Sie auch interessieren

Am meisten könnte an der Fassade eingespart werden

Am Gesamtprojekt, das mit Abriss der alten Halle und dem Neubau insgesamt rund 5,7 Millionen Euro kosten wird, könnten noch bis 150.000 Euro eingespart werden. Da nach dem Baubeginn an der Grundkonzeption der Halle und deren Konstruktion nichts mehr geändert werden kann, seien lediglich Änderungen bei der äußeren Gestaltung und beim Innenausbau möglich, so die Beschlussvorlage der Stadt. „Wir haben nicht all zu viel Spielraum bei dem Projekt“, gab Stadtbaumeister Matthias Distler, der die Halle geplant hat, zu bedenken. Mit den Kosten liege man im Vergleich zu ähnlichen Projekten aktuell in einem sehr wirtschaftlichen Bereich, so Distler. Am meisten könnte noch an der Fassade der neuen Halle eingespart werden sowie im Sanitärbereich und am Hallenboden (Zahlen siehe Kasten).

„Qualität im Innenraum ist sehr wichtig, da ansonsten hohe Folgekosten auf die Stadt zukommen können.“Matthias Distler, Stadtbaumeister Engen | Bild: Stadtwerke Engen

Räte wollen bei diesem Projekt wenig Kompromisse eingehen

CDU-Stadtrat Jürgen Waldschütz gab in der Diskussion zu verstehen, dass seiner Meinung nach auf Kunstfiguren verzichtet und günstigere Fassadenplatten an den Umkleiden verbaut werden könnten. UWV-Rat Armin Höfler fragte nach, ob jetzt weggelassene Punkte eventuell in ein paar Jahren nachgezogen werden könnten, was der Stadtbaumeister angesichts notwendiger Fundamente und speziellem Fassadenbau verneinte. „Ein Nachtrag ist auch immer mit einem Mehraufwand verbunden. Das wird eher kostenintensiver“, gab Distler aus seiner Erfahrung wieder. Als UWV-Sprecher Gerhard Steiner verdeutlichte, dass hier maximal zwei bis drei Prozent der Baukosten eingespart werden könnten und dafür plädierte, dass man dem „Gebäude nicht heute etwas aus einer vermeintlichen Notsituation nehmen sollte“, schlossen sich mehrere Räte offen dieser Haltung an. UWV-Rat Klaus Hertenstein postulierte: „Ich bin der Meinung, wir sollten keinen der genannten Posten einsparen.“ Auch Heinrich Holl (UWV) wollte „keine großen Kompromisse eingehen“. SPD-Sprecherin Conny Hoffmann sprach sich ebenfalls klar gegen Einsparungen aus: „Ich habe Bedenken wie die Halle ohne Fassadenbegrünung aussieht.“ Hier hakte auch noch einmal der Stadtbaumeister ein und vermittelte, dass das Rankgerüst ein Alleinstellungsmerkmal für die Halle darstelle.

„Ich bin der Meinung, wir sollten hier keine großen Kompromisse eingehen.“Heinrich Holl, UWV-Stadtrat | Bild: Tesche, Sabine

„Ich bin auch gegen Einsparungen. Ich habe Bedenken wie die Halle ohne Fassadenbegrünung aussieht.“Conny Hoffmann, SPD-Stadträtin | Bild: SK

Günstigere Fassadenplatten und anderer Hallenboden

Schließlich stimmten die Räte über die einzelnen Einsparposten ab. Mit 12 gegen acht Stimmen stimmten sie für die günstigeren Fassadenplatten am Umkleidetrakt. Einstimmig sprachen sie sich zudem für den Einbau des günstigeren flächenelastischen Sportboden aus, den nach Nachfrage der Verwaltung auch der Turnverein bevorzugt. Ansonsten stimmten die Räte gegen die anderen Einsparposten. Somit sollen nun am Hallenbau insgesamt 65.000 Euro eingespart werden. Die Erleichterung über die nun doch gering ausfallenden Maßnahmen an „seiner“ Halle war Stadtbaumeister Matthias Distler förmlich anzumerken: „Vielen Dank, da kann ich gut mit leben“, gab er nach der Abstimmung zu verstehen.

Die stilisierten Sportler an den Stirnseiten der Sporthalle machten mit der Fassadenbegrünung das Alleinstellungsmerkmal der Halle aus, gab Stadtbaumeister und Hallen-Planer Matthias Distler zu verstehen. | Bild: Stadt Engen