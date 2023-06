Ein 73-jähriger Mann ist am Donnerstag, 15. Juni, bei Arbeiten mit einem Traktor auf einem abschüssigen Feld in der Nähe eines Hofes bei Engen-Bittelbrunn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann mit dem Traktor und einem angehängten Heuwender auf dem Feld gefahren, als er gegen 12.45 Uhr feststellte, dass sich eine Abdeckung am Schwader gelöst hatte.

Traktor macht sich selbstständig

Der Mann habe angehalten, sei vom Traktor gestiegen und habe die Abdeckung wieder befestigen wollen. Laut Polizei habe sich der Traktor dann selbstständig in Bewegung gesetzt, da vermutlich die Handbremse nicht fest genug angezogen war.

Der 73-Jährige habe versucht, durch Aufsteigen den Traktor zu bremsen, dieser sei jedoch den steilen Abhang hinunter gerutscht und habe sich überschlagen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Fahrer habe rechtzeitig abspringen können, habe sich jedoch schwer verletzt. Laut Polizei sei er von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht worden.