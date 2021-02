von Holle Rauser

Auch Übungsleiter machen Homeoffice: Nur ein paar Stufen muss Marita Kamenzin laufen, um das Training mit ihren Mitgliedern vom TV Engen zu beginnen. In Lockdown-Zeiten wird der heimische Keller, ausgestattet mit Bildschirm, Kamera und Beleuchtung, zum Turnraum. Dank ihrer technikaffinen Kinder ist die TV-Vorsitzende gut gerüstet für das Online-Angebot „Ich bin ja von Beruf aus nicht Youtube-Übungsleiterin“, lacht sie.

Bewegungsspiele für Kinder

Schon in der ersten Lockdown-Phase hatte es einen Yoga-Kurs und Zumba-Kurse gegeben, die von Übungsleitern spontan auf die Beine gestellt wurden. Zwar konnten ab Juli wieder Veranstaltungen stattfinden – allerdings mit den entsprechenden Auflagen wie Hygienekonzepten. Beim Kurs „Sport für Kids“, in dem Erst- und Zweitklässler, auch aus anderen Gemeinden, zusammentreffen, mussten Kleingruppen gebildet und die Stationen nach jeder Benutzung desinfiziert werden.

Home-Training: Marita Kamenzin vom Turnverein Engen bietet Online-Kurse aus dem „Kellerstudio“ an. Beim TV können außerdem Yoga-, Zumba- und Fitnesstraining über den heimischen Bildschirm belegt werden. | Bild: Holle Rauser

Als sich der zweite Lockdown ankündigte, erklärten sich sieben der circa 40 Übungsleiter (darunter auch Kamenzin selbst) dazu bereit, Online-Angebote zu machen. „Das Interesse war schon bei vielen da“, betont sie. Der erforderliche Platz und vor allem technische Voraussetzungen seien aber nicht bei allen Übungsleitern gegeben.

In der Sporthalle fehlt WLAN

„Natürlich würden wir die Kurse gerne aus der Großsporthalle übertragen“, so Marita Kamenzin. Doch dort gebe es kein WLAN. Die TV-Vorsitzende versucht, möglichst viel selbst anzubieten. Gerade bei den Turnern sei regelmäßiges Training wichtig: „Wenn man vorher sechs Stunden pro Woche geturnt hat, ist ein Vierteljahr Pause fatal. Man wird völlig unbeweglich“, erklärt Kamenzin.

Marita Kamenzin vom Turnverein Engen. Der TV Engen war einer der ersten Turnvereine, die Online-Kurse anboten. | Bild: Holle Rauser

Auch bei den Kindern seien durch die Homeschooling-Zeit Nackenprobleme, Rückenschmerzen und Haltungsschäden vorgezeichnet. „Eigentlich sollten wir nicht nur für Erwachsene Rückenfit anbieten“, überlegt sie. Andererseits sei für die Kinder so ein Kurs allerdings eben auch eine weitere Stunde vor dem Computer.

Derzeit gibt es von den Übungsleitern des TV Engen Online-Training für die Gruppe „Casanietto Kids“, Angebote für die Leichtathleten und die Geräteturner sowie Zumba, Yoga, Gymnastik. Die ganz Kleinen im Verein erhalten ein Video mit Bewegungsspielen, die von den Eltern in den Tagesablauf eingebaut werden können. Die Nachfrage bei den Online-Kursen ist deutlich niedriger als beim Präsenztraining. Dennoch kann sie sich vorstellen, die Online-Teilnahme dauerhaft anzubieten, sagt Marita Kamenzin – auch nach dem Lockdown, parallel zu den Kursen mit Präsenztraining vor Ort. Wichtig: Die Stunden werden nicht aufgenommen und landen nicht im Netz.