CDU-Landtagskandidat Tobias Herrmann, der im März 2021 das Mandat im Wahlkreis Singen-Stockach an die CDU zurückholen will, besuchte in Engen auf seiner Zuhörtour das neue Seniorendomizil „Am Hewen“ und das landwirtschaftliche Anwesen Längenriederhof.

In Begleitung von Vertretern des CDU-Stadtverbandes Engen wurden von Maik Zlatanovic, dem Besitzer und Leiter der hochmodernen Seniorenanlage Corona bedingt noch nicht bezogene Räumlichkeiten gezeigt und erklärt.

Schwierige Personalsuche

Der beeindruckende Neubau befindet sich am Ortseingang von Engen. Zlatanovic zeigte auf, wie schwierig es ist, die Corona-Vorschriften bei älteren und insbesondere dementen Menschen einzuhalten. Diese Situation erfordere von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höchste Anstrengungen. Ein weiteres Thema war der Fachkräftemangel. „Wir selbst sorgen für eine solide Ausbildung und eine gute Bezahlung, trotzdem sind ausreichend Pflegekräfte nur schwer zu finden. Ohne Unterstützung aus dem Ausland ist eine Pflegeinrichtung kaum mehr zu stemmen!“, so Maik Zlatanovic. „Es ist auch Aufgabe der Politik, den Stellenwert der Pflegeberufe für unsere Gesellschaft zu stärken. Hierfür will ich mich einsetzen!“, so Landtagskandidat Herrmann.

Vielfältige Tätigkeiten auf dem Längenriederhof

Der Längenriederhof wird von Familie Ellensohn betrieben. Insgesamt 250 Hektar Fläche werden von Siegfried und Petra Ellensohn bewirtschaftet. Hinzu kommen verschiedene Geflügelbestände. Tobias Herrmann zeige sich beeindruckt von der Vielfalt der Tätigkeiten auf dem Hof wie auch von der Biogasanlage, welche allerdings als kleinere und altgediente Anlage mangels ausreichender Förderung leider bald „ausgast“.

Die Abwärme der bestehenden Anlagen gezielt im Rahmen dezentraler Wärmenetze zu nutzen, müsse verstärkt gefördert werden. Auch im Stromsektor will Tobias Herrmann, übrigens wie sein CDU-Mitstreiter Levin Eisenmann im Nachbarwahlkreis 56, „die regenerativen Energieressourcen, die uns die Natur zur Verfügung stellt, zukünftig deutlich stärker nutzen!“, so Herrmann.