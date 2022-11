Anzeige Tischmesse Engen: Regional – vielfältig – informativ

Bei der Tischmesse in Engen werden sich in diesem Jahr 86 Firmen unter dem Motto „lokal prdouzieren – lokal beschaffen“ am Samstag, 12. November, von 10 bis 17 Uhr in der Neuen Stadthalle präsentieren. Der Eintritt ist frei. Archiv: fm-foto