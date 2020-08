Die Engener wählen am 20. September ihren Bürgermeister. Zur Wahl steht nur Johannes Moser, der schon 24 Jahre lang die Geschicke der Stadt leitet. Der 61-Jährige strebt seine vierte Amtszeit an. Und dies „wahnsinnig motiviert“, wie Moser betont. Er hat sich im Vorfeld auch zum Ziel gesetzt, trotz Alleinkandidatur und Corona-Einschränkungen einen munteren Wahlkampf zu veranstalten, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wie will Johannes Moser die Zukunft von Engen gestalten? Welche besonderen Herausforderungen sind zu meistern? Wie müssen sich dazu die Stadt Engen, die acht Stadtteile und ihre Bürger aufstellen? Dies und andere Fragen stehen an. Eine zentrale Veranstaltung bietet der SÜDKURIER am Dienstag, 15. September, im Seminarraum des schmucken Hotels der Autobahnraststätte Hegau-West. SÜDKURIER-Redakteur Albert Bittlingmaier diskutiert mit Johannes Moser über die verschiedensten Belange des kommunalpolitischen und gesellschaftlichen Lebens von.

Die SÜDKURIER-Diskussion findet im Hotel der Rastanlage Hegau-West statt. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Die Besucher de Veranstaltung erhalten ausgiebig Gelegenheit mitzudiskutieren. Wir haben auch Vertreter von Handel, Vereinen und Schulen eingeladen, die das Podium bereichern, um sich mit dem Moderator und dem Bürgermeister-Kandidat auszutauschen.

Die Rastanlage Hegau-West mit dem Hotel als Veranstaltungsort gilt mit seiner exponierten Lage hoch über Engen als attraktiver Anziehungspunkt für Touristen, Ausflügler und Einheimsche. Es gibt von dort aus einen grandiosen Ausblick in Hegau-Bodensee-Landschaft und die Vulkanberge. „Unser Hotel ist fast ständig ausgebucht. Viele Geschäftsreisende übernachten dort. Sie schätzen es, dass das Hotel verkehrsgünstig direkt an der Autobahn liegt, genießen aber auch das besondere Ambiente. Das trifft auch auf Touristen zu, die vermehrt zu uns kommen“, erklärt Rolf Riemensperger.

Der 86-Jährige führt zusammen mit seiner Frau Elisabeth die Geschäfte der Hegauer Autobahn-Raststätten West und Ost. Auch die Töchter Anja Rösner und Iris Brütsch sind in leitender Funktion in den Betrieb integriert. Durch den coronabedingten Wegfall von privaten Feiern haben die Riemenspergers einen großen Veranstaltungsraum zu einem feinen Steakhaus umgestaltet.