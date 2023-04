Nach den Sturmschäden in der Engener Altstadt vom Freitag, 31. März, hat die Feuerwehr weitere Details bekannt gegeben. Demnach wurden in der Altstadt und der Umgebung 45 Dächer beschädigt. Die Feuerwehr habe die Dächer, die per Drehleiter oder Gelenkmast erreichbar waren, wieder zugedeckt, schreibt Benjamin Bach, Kommandant der Feuerwehrabteilung Engen.

Auch zur Zahl der Einsatzkräfte gibt es neuere Informationen. So seien allein aus Engen, Anselfingen und Welschingen 110 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Kräfte von auswärts kamen hinzu. Der Einsatz habe etwa sieben Stunden gedauert, so Bach. Im Bereich Kirche/Kindergarten bleibe die Straße Am Maxenbuck noch gesperrt.