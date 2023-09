Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr hat sich an der Kreuzung der Landesstraße 194 und der Kreisstraße 6178, zwischen Engen und Aach, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 42-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta auf der Kreisstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Engen abbiegen. Hier übersah er einen aus Richtung Engen kommenden 24-Jährigen Fahrer eines Ford Focus. Der junge Mann wollte demnach noch dem Fiesta ausweichen, was ihm jedoch nicht gelang. In der Kreuzungsmitte stießen die zwei Autos zusammen.

Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um beide Fahrzeuge, an denen Schaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstand.

Singen Dreiste Diebe brechen zweimal in den selben Betrieb ein – und nehmen nichts mit Das könnte Sie auch interessieren

Während der ärztlichen Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme, sowie der Fahrbahnreinigung musste die Landesstraße und die Kreisstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden.