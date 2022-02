Sie sind kaum größer als gewöhnliches Kopfsteinpflaster, gefertigt aus Messing und jeder einzelne verweist auf den letzten bekannten Wohnort eines Opfers aus der Zeit des Nationalsozialismus. Der Künstler Gunter Demnig hat seine Stolpersteine bereits in über 100 Kommunen in Deutschlang verlegt.

Seit vielen Jahren wird so beispielsweise der NS-Opfer in Singen gedacht. Nun sollen die Stolpersteine auch in Engen dafür sorgen, dass die Gräueltaten der Nazis und deren Opfer nicht vergessen werden. Der Gemeinderat beschloss jüngst, die Stolpersteine bei Gunter Demnig zu beantragen.

Damit die Erinnerung nicht verloren geht

„Es gibt immer weniger Zeitzeugen. Die Steine dienen als Erinnerung“, so Tim Strobel (SPD) im Gemeinderat. Strobel war es auch, der die Idee für Stolpersteine in Engen eingebracht hatte. Daraufhin begann Wolfgang Kramer, ehemaliger Kreisarchivar und Vorsitzender des Hegau Geschichtsvereins, seine Recherche nach Opfern des nationalsozialistischen Regimes im Engener Stadtarchiv.

Herausgekommen sind 15 Personen, für die eine Verlegung eines solchen Steins in Frage käme. „Es können aber auch noch mehr Opfer sein“, sagte Kramer bei der Vorstellung seiner Ergebnisse. Neben dem Schicksal der 15 Personen fand Kramer auch deren letzten Wohnort in Engen heraus. Denn vor dem jeweiligen Haus baut Künstler Demnig seine Stolpersteine ein.

Künstler Gunter Demnig (Bild) verlegt seine Stolpersteine im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus stets selbst vor Ort, wie hier in Konstanz. Schon im Herbst könnten die ersten mahnenden Messingtafeln auch in Engen verlegt werden. Bild: Aurelia Scherrer | Bild: Scherrer, Aurelia

„Das war eine sehr große Fleißaufgabe“, lobte Bürgermeister Johannes Moser die Recherche Kramers. Die Kosten je Stolperstein betragen 120 Euro, inklusive Materialkosten, Fertigung, Verlegung sowie Eintragung in die Datenbank. Hinzu kämen eventuell noch Kosten für die Übernachtung des Künstlers. Insgesamt rechnet die Stadt Engen mit Kosten von etwa 2000 Euro.

Nicht nur die Recherche der Opfer übernahm Wolfgang Kramer. Er hat zudem ein Begleitprogramm für das Stolperstein-Projekt erarbeitet. Er schlug vor, bei der Verlegung mit Gunter Demnig eine Gedenkaktion zu veranstalten.

Schüler sollen mit eingebunden werden

Vorneweg möchte Kramer einen Vortrag über die Opfer halten. Auch eine Führung durch das Stadtgebiet zu ehemaligen Wohnungen der Opfer kann er sich vorstellen. Außerdem sollen die Engener Schulen in die Aktion eingebunden werden, um den jungen Menschen zu vermitteln, was damals passiert ist.

Denkbar sind für Kramer auch Vorträge an den Schulen sowie eine Dokumentation zu den Gedenkorten, die er gemeinsam mit Schülern erarbeiten will. Eine weitere Idee sei auch eine Ausstellung der Schulen zum Thema, so Kramer im Gemeinderat.

Künstler und Projekt Seit 2000 verlegt der Kölner Künstler Gunter Demnig, geboren 1947, Stolpersteine in ganz Deutschland und anderen Staaten Europas. Der 74-Jährige erinnert mit den kleinen glänzenden Gedenktafeln aus Messing an die Opfer der NS-Zeit, indem er sie wie Kopfsteinpflaster vor dem letzten Wohnort der Opfer in den Gehweg einlässt. Mittlerweile hat Demnig Stolpersteine in 1265 Kommunen in Deutschland uns 21 Ländern Europas verlegt. Organisiert werden die Verlegungen durch die gemeinnützige „Stiftung – Spuren – Gunter Demnig“. Um in einer Kommune Stolpersteine einbringen zu lassen, müssen Gemeinden einen Antrag beim Künstler stellen. Vielerorts kann man Pate eines Stolpersteins werden.

Auf Initiative von Tim Strobel beschloss der Rat außerdem, eine Gedenktafel für die Opfer des Luftangriffs von 1941 im Bereich des Bahnhofs aufzustellen.