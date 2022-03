Im März des kommenden Jahres möchte der Künstler Gunter Demnig nach Engen kommen, um seine Stolpersteine zu verlegen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hatte der Künstler für dieses Jahr keine freien Termine mehr in der Region. Das genaue Datum soll sechs Monate im Voraus bekannt gegeben werden. Der Gemeinderat hatte im Januar beschlossen, dass die kleinen Messing-Gedenksteine auch in Engen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen.

Rund um die Verlegung der Stolpersteine ist ein Rahmenprogramm geplant, das der ehemalige Kreisarchivar Wolfgang Kramer geplant hat. Kramer hatte in einem ersten Schritt Engener Opfer der NS-Zeit recherchiert, an die künftig erinnert werden soll.