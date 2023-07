Sie scheinen wie Wesen aus einer anderen Welt: Matt-grau in der Oberfläche stehen, sitzen oder knien die menschlichen Figuren verteilt im Städtischen Museum Engen.

In sich ruhend und wie in Gedanken versunken blicken sie offen und ergeben wie stille Beobachter auch auf den Betrachter. Unter dem Titel „Dasein“ zeigt die Stubengesellschaft Engen Skulpturen von Silvia Siemens, die der Frage nach dem menschlichen Sein nachgeht. Ein seltsames Gefühl: Trotz ihres archaischen Aussehens, der zurückhaltenden Körperhaltung, der ruhigen Gesten und Mimik nehmen die annähernd lebensgroßen Figuren den Betrachter für sich ein. Als seien sie präsent am Leben beteiligt, ist ihre einzigartige Aura in den Museumsräumen zu spüren. Ihrer Ausstrahlung kann sich kaum jemand entziehen. „Um den Figuren näherzukommen, ist eine Wahrnehmung mit allen Sinnen gefordert, die das Metaphysische mit einbezieht“, erläuterte Maximiliane Umlauf in ihrer Einführung. Die Werktitel „Wandlung“, „Narziss“ und „Bleiben.Warten“ würden etwas über die vermeintliche Zukunft der Figuren verraten, aber dennoch würden sie sich Zeit und Raum entziehen. Die Figuren gäben den Betrachtenden die Möglichkeit, sich individuell mit eigenen Erfahrungen, Träumen und Wünschen auseinander zu setzen. Und die Frage zu stellen: „Wer sind wir, woher kommen wir und wo gehen wir hin?“

Die Tengener Künstlerin Silvia Siemens nutzt Terrakotta als plastisches Ausgangsmaterial, das sie mit den Händen schlägt, knetet und walkt. Die einzelnen Teile werden dann Stück für Stück aufeinander gebaut. Anschließend modelliert sie die Gesichtszüge, die den Figuren einen individuellen Ausdruck verleihen. Am Ende stehe die fast roh belassene Figur im Gegensatz zu ihrem zarten und transzendenten Erscheinungsbild: „Die Plastiken scheinen uns auf der einen Seite unnahbar und auf der anderen Seite doch so nah und menschlich“, erläuterte Umlauf. Jede Figur besitze ihren eigenen Charakter und besonderen Charme.