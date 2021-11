Judith Maier-Hagen und Bärbel Oetken lesen im Dezember bei Kerzenschein unterm Christbaum immer mittwochs und donnerstags um 17 Uhr für Kinder vor. Die Eltern können währenddessen in der Bibliothek stöbern, sich ein Weilchen vom Vorweihnachts-Stress erholen oder eine kurze Besorgung machen.

Die Lesungen dauern jeweils rund 20 Minuten. Eine Anmeldung ist laut Ankündigung nicht erforderlich. Bibliothek behält sich aber vor, die Teilnehmerzahl wenn nötig zu begrenzen.

Am Mittwoch, 1. Dezember, liest Bärbel Oetken für Kinder ab 3 Jahren „Ein Märchen im Schnee“ von Loek Koppmans: Als der alte Holzfäller durch den Wald geht und seinen Handschuh verliert, ahnt er nicht, welch willkommene Behausung der Handschuh für die Tiere im Wald bedeutet.

Weiter geht es am Donnerstag, 2. Dezember, mit „Fröhliche Weihnachten Pauli“ von Brigitte Weninger, ebenfalls für Kinder ab 3 Jahren: Papa Kaninchen erklärt seinen Kindern, dass der Weihnachtsmann sich freut, wenn wir teilen und einander helfen. Pauli setzt das Gelernte sogleich in die Tat um.

Am Mittwoch, 8. Dezember, wird das lustige Bilderbuch „Lama Lama Weihnachtsdrama“ für Kinder ab 3 Jahren zu sehen und zu hören sein.

Am Donnerstag, 9. Dezember, geht es ebenfalls für Kinder ab 3 Jahren mit dem Klassiker „Tomte Tummetott“ von Astrid Lindgren weiter.

Eine Woche vor dem Weihnachtsfest – am Mittwoch, 15. Dezember – wird die Geschichte „In der Weihnachtshöhle ist noch Platz“ für Kinder ab 4 Jahren vorgelesen: Der mürrische Bär Mattes kann Weihnachten nicht ausstehen. Doch ausgerechnet an Heiligabend klopft ein Tier nach dem anderen an seine Höhlentür.

Am Donnerstag, 16. Dezember, endet die Vorlese-Reihe mit dem finnischen Bilderbuch „Der Weihnachtspulli“ (ab 3 Jahre): Kater Munkel erlebt mit seinem roten Wollpullover an Heiligabend ein ganz persönliches Weihnachtswunder.

Adventskalender in der Bibliothek

Ab 1. Dezember steht ein großer Geschichten-Adventskalender für die Kinder in der Bibliothek. Den darf jedes Kind öffnen und sich eine Adventsgeschichte mit nach Hause nehmen.

Für den Zutritt zur Bibliothek gilt – nur für Erwachsene – die 2G-Regel. Während der Vorlesezeit kommt es im Kinderbereich zu Einschränkungen im Ausleihbetrieb. Weitere Infos gibt es in der Bibliothek oder unter Telefon (0 77 33) 50 18 39.