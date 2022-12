von Holle Rauser

Es ist ein wahres Marathonprogramm, das Judith Maier-Hagen und Bärbel Oetken für die Adventszeit vorbereitet haben. Das Team der Bibliothek Engen lädt unter dem Motto „Sternstunden im Advent“ regelmäßig seine jüngsten Leser – und die die es werden sollen – zu Vorlese-, Bastel- und Mitmachaktionen ein.

Engen Schneller zum Lesefutter: Kunden der Stadtbücherei Engen können ihre Bücher nun an einer Selbstbedienungsstation ausleihen Das könnte Sie auch interessieren

In der Adventszeit finden bei den „Sternstunden im Advent“ Vorlesestunden unter dem Weihnachtsbaum und Weihnachtskino statt. Zum Auftakt gab es das Bilderbuch „Fröhliche Weihnachten Pauli“, das vom Hasenkind Pauli erzählt, der die anderen Tiere des Waldes mit Futter versorgt.

Viele Kinder freuen sich auf die Adventsaktionen

„Heute war wirklich viel los“, sagte Judith Maier-Hagen erfreut. Ein prächtiger Weihnachtsbaum steht im Lesebereich, daneben ein Adventskranz, dessen Kerzen zu den Vorlesestunden angezündet werden. Natürlich wissen die Kinder, die es sich auf den Sitzkissen bequem gemacht haben, ganz genau, wie viele man anzünden darf.

Am Ende der Vorlesestunden im Advent wurden auch die kleinen Zuhörer beschenkt: Meisenknödel für die hungrigen Vögel und Sternenstaub für die Kinder wurden verteilt. | Bild: Holle Rauser

Judith Maier-Hagen und Bärbel Oetken lesen bei Kerzenschein unterm Christbaum immer mittwochs und donnerstags um 17 Uhr für Kinder vor. Wenn die Eltern oder älteren Geschwister nicht zuhören möchten, können sie derweil nach neuen Büchern stöbern, eine Verschnaufpause vom Vorweihnachtsstress einlegen oder eine kurze Besorgung machen.

Die Lesungen dauern circa 20 Minuten. „Die Konzentration muss ja noch da sein“, so Maier-Hagen. Am Ende des Buches, in dem der Hase Pauli das Winterfutter an die Tiere des Waldes verteilt hat – Karotten, Heu, Nüsse – steht Familie Hase natürlich nicht mit leeren Händen da. Die Tiere kommen an Weihnachten zurück und beschenken die Mümmelmänner ihrerseits.

Meisenknödel für die Tiere, Sternenstaub für die Kinder

Weihnachten ist das Fest des Teilens – das ist die Botschaft. Damit auch die Kinder nicht mit leeren Händen nach Hause gingen, bekamen sie von Judith Maier-Hagen einen liebevoll verpackten Meisenknödel. Als dann auch noch Glitzersterne als „Sternenstaub“ über die kleinen Zuhörerinnen gestreut wurde, bildeten sich ganze Schlangen.

Auch außerhalb der Vorleseaktionen darf man aus dem Adventskalender der Stadtbibliothek – im Bild mit Judith Maier-Hagen – eine Geschichte mitnehmen. | Bild: Holle Rauser

Zu den Vorlesestunden im Advent ist keine Anmeldung erforderlich, aber das Bibliotheksteam bittet darum, die Altersangaben zu beachten. So ist die Gute-Nacht-Geschichte „Der Weihnachtspulli“ am Donnerstag, 15. Dezember, ab 17 Uhr für Kinder ab drei Jahren gedacht und die Gute-Nacht-Geschichte „In der Weihnachtshöhle ist noch Platz“ am Abend zuvor zur gleichen Zeit erst für Kinder ab vier Jahren. Im Bedarfsfall werde die Teilnehmerzahl begrenzt. Für größere Kinder findet das Weihnachtskino statt.

Singen Alles Kohl, oder was? Nicht ganz, wir stellen vier Wintergemüse aus dem Marktgarten vor Das könnte Sie auch interessieren

Weiter geht es mit dem Weihnachtskino

Im Kino am Dienstag, 13. Dezember, wird um 15.30 Uhr für Kinder ab acht Jahren das fantastische, norwegische Märchen „Die Legende vom Weihnachtsstern“ gezeigt. Weihnachtskino mit Wichtelspaß für Kinder ab sechs Jahren gibt es am Montag, 19. Dezember, um 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek. Jedes Kind bekommt eine kleine Naschtüte, ein eigenes Getränk bitte mitbringen.

Die aktuellen Corona-Regelungen sind zu beachten. Anmeldung ab sofort in der Bibliothek, Telefon (0 77 33) 501 839. Infos unter: www.stadtbibliothek-engen.de