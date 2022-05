von Holle Rauser

Mit einem fröhlichen Willkommenslied begrüßte der Welschinger Grundschulchor Bürgermeister Johannes Moser, Stadtbaumeister Matthias Distler, etliche Gemeinderäte sowie Vertreter der Baufirma, der Verwaltung, der Schule und dem Schulförderverein.

Bauzäune und Bagger beherrschen den Pausenhof momentan, denn auf dem Stundenplan stand der offizielle Spatenstich zur Schulgeneralsanierung. „Schulen sind eine Pflichtaufgabe für Kommunen“, so Bürgermeister Johannes Moser. Ob Gymnasium-Neubau, die Erweiterung der Grundschule Engen und des AFS-Schulverbunds, die neue Stadthalle oder die neue Sporthalle an der Jahnstraße – die Stadt habe in den vergangenen Jahren viel in Schulen investiert, so Moser. Die Hausaufgaben für das Stadtbauamt stehen schon fest: Der Schulverbund hat weiteren Raumbedarf angemeldet. „Und das Hegaustadion muss dringend gemacht werden.“

Moser dankte Stadtbaumeister Distler samt Team für die Planungen: 2018 wurde das Sanierungskonzept erstellt, 2020 Fördergelder bewilligt. „Aufgrund der starken Preissteigerungen am Markt stiegen die Kosten“, so Distler, der von 2,8 statt 1,75 Millionen Euro bis zur 2024 geplanten Fertigstellung ausgeht. Energetische Optimierung ist das Ziel beim Umbau des 50-jährigen Schulbaus: Fassaden- und Dachdämmung, Fenstertausch und neue Beleuchtung und Elektrik sowie eine Pufferzone für Strahlungswärme. Regionale Baustoffe, Holzverkleidung und eine PV-Anlage garantieren Nachhaltigkeit. „Damit soll ein Drittel des bisherigen Verbrauchs erreicht werden“, so Distler. Gebaut wird im laufenden Schulbetrieb. „Ihr habt dann immer wieder eine neue Perspektive auf eure Schule“, sagte Distler an die Schulkinder gewandt. „Wir müssen jetzt etwas Lärm und Staub ertragen, aber es wird auch spannend“, so Rektor Markus Oppermann. Manche Kinder würden die Schule zur Fertigstellung schon verlassen haben, so Oppermann. „Kommt später mal vorbei und schaut es Euch an“, lautete seine Aufforderung