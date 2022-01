Nach einer coronabedingten Pause 2021 soll die Rallye „Hegau Historic“ dieses Jahr wieder die Oldtimer-Saison im Südwesten einläuten: Am 10. April sollen die Teams in ihren mindestens 30 Jahre alten Autos in Engen an den Start gehen. Dies schreibt das Oldtimer- und Fahrzeug-Museum Engen, das die Rallye veranstaltet, in einer Presseinformation.

„Spaß steht im Vordergrund“

Die meisten der Teilnehmer seien „Wiederholungstäter“, und einige davon seien bereits bei der ersten „Hegau Historic“ im Jahr 2014 dabei gewesen. Aber es würden auch Oldtimer-Freunde erwartet, die zuvor noch nie an einer Rallye teilgenommen haben. Bei der Veranstaltung kommt es nicht auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten an:

Der Name Rallye täuscht – es geht hier vielmehr darum, die vorgegebene Strecke anhand eines Roadbooks – einer Streckeninformation, meist in Form einer Tabelle – abzufahren und dabei Aufgaben zu lösen. „Der Spaß am präzisen Oldtimer-Fahren und der Genuss der Landschaft im Hegau und der Bodenseeregion stehen eindeutig im Vordergrund“ erklärt Matthias König vom Organisations-Team.

Keine Profi-Veranstaltung

Ganz besonders wichtig ist es den Oldtimer-Freunden, dass die „Hegau Historic“ keine Profi-Veranstaltung ist: „Wer seinen Tacho ablesen kann und einen Beifahrer hat, der eine Stoppuhr zu bedienen weiß, ist schon sehr gut vorbereitet und hat Chancen auf den Sieg.“

Derzeit planen die Veranstalter auch ein Rahmenprogramm – Details sollen rechtzeitig auf der Internetseite www.hegau-historic.de bekannt gegeben werden. Da die Rallye auch im Pandemie-Jahr 2020 unter Einhaltung aller Corona-Bestimmungen stattgefunden hat, ist der Verein laut Pressemitteilung zuversichtlich, dies auch in diesem Jahr leisten zu können.

Der Verein „Oldtimer- und Fahrzeug-Museum“ wurde 2013 gegründet und zählt rund 90 aktive und passive Mitglieder. 2015 bezog er das Museumsgebäude am Ortsausgang von Engen in Richtung Welschingen. Mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen wie Konzerten oder der Oldtimer-Rallye „Hegau Historic“ hat sich der Verein einen Namen gemacht.