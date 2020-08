Das Jahr 2019 lief gut für die Stadtwerke Engen. Das gab Geschäftsführer Peter Sartena bei der Vorstellung des Jahresabschluss´2019 im Gemeinderat zu verstehen. Bürgermeister Johannes Moser lobte in diesem Zusammenhang die Versorgungssicherheit durch die Stadtwerke, die auch während der vergangenen Corona-Monate zu jeder Zeit gegeben gewesen sei. „Das ist kein einfaches Geschäft“, kommentierte Moser.

Zufriedenheit mit Ergebnis 2019

Einfach vielleicht nicht, aber am Standort Engen auf jeden Fall sehr rentabel. In 2019 erzielte die Tochtergesellschaft der Stadt Engen einen Jahresüberschuss von 800.000 Euro. „Wir haben nochmals ein deutlich über den Erwartungen liegendes Ergebnis erzielen können“, so Peter Sartena. Zu dem Ergebnis hätten besonders höhere Erlöse durch die gestiegene Nachfrage beim Trinkwasser geführt sowie ein Kundenanstieg bei der Stromversorgung und der Telekommunikation.

Stadtbus macht kleinere Verluste

Trotz gestiegener Zahl an Stromkunden, verzeichneten die Stadtwerke 2019 einen Rückgang um 360.000 Kilowatt Strom auf 364.000 Euro. Grund hierfür, so Sartena, seien zum einen stromsparende Maßnahmen sowie die Eigenerzeugung von Strom durch PV-Anlagen. Die Nachfrage nach Gas stieg witterungsbedingt auf 52 Millionen Kilowattstunden insgesamt an. 650.000 Kubikmeter Wasser wurden 2019 mehr als im Durchschnitt verbraucht. Allerdings wurden davon 90.000 Kubikmeter an eine weiterverteilende Gemeinde verkauft, so die Stadtwerke. Besonders erfreulich hat sich die Telekommunikationssparte im vergangenen Jahr entwickelt. 990 Menschen sind Internet- und Telefonkunden bei den Stadtwerken, 1.096 nutzen das TV-Angebot. Zum ersten Mal schloss die Sparte mit einem Gewinn ab. Verluste fuhren wortwörtlich nur die beiden Stadtbuslinien ein. Wegen des geringen Umfangs beeinflusse dies das Ergebnis aber kaum, so Sartena. Bei einer Bilanzsumme von 13.718.000 Euro, liegt die Eigenkapitalquote mit 6.712.000 Euro bei guten 50 Prozent.

Engen Damit vorbeifahrende Züge nicht geblendet werden: Bahn fordert Gutachten für Photovoltaik-Anlage ein Das könnte Sie auch interessieren

Große Investitionen

2019 haben die Stadtwerke Engen viel in den Ausbau erneuerbarer Energien und in die Versorgungssicherheit investiert. Zu den größten Projekten zählten die PV-Anlage an der A81, die Erneuerung der Gehrenstraße und der Hewenstraße sowie die Erschließung des Baugebiets Guuhaslen 3 in Welschingen. Insgesamt wurden gut zwei Millionen Euro investiert – so viel wie seit 2002 nicht mehr.