von Holle Rauser

Die Aktion Stadtradeln brachte im Hegau viele Menschen in den Sattel. Das offene Konzept, in dem verschiedene Teams antreten konnten, kam bei den Teilnehmern offenbar gut an. In Engen, Aach, Tengen, Rielasingen-Worblingen wurden so zahlreiche Sportler motiviert, für die Gesundheit und gegen den CO 2 -Ausstoß anzustrampeln.

Radeln fürs Klima Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Mit der Kampagne, die zum ersten Mal 2008 stattfand und seitdem jährlich ausgetragen wird, werden Kommunalpolitiker und Bürger angesprochen, in ihren Kommunen auf das Fahrrad umzusteigen. Passionierte oder Hobbyfahrer sind gleichermaßen angesprochen: Jeder Kilometer zählt und wird in der Statistik mit den eingesparten CO 2 -Werten aufgerechnet.

So brachten die „Radler-Opis“ aus Tengen 365 Kilometer pro Kopf zustande, insgesamt fuhr die elfköpfige Gruppe über 4000 Kilometer. Die sechs weiteren Teams mit zwei bis neun Mitgliedern erfuhren zwischen 59 und 824 Kilometer, wobei die Strecke keineswegs von der Zahl der Radfahrer abhängig war.

Das zeigt sich bei allen Teams. „Wir radeln nicht für die Katz“, lautete das Motto der „Arlener Katzen“. 6664 Kilometer brachten die 27 Teilnehmer zusammen. Bei den Pro-Kopf-Wertungen wurden sie vom „Offenen Team“ allerdings übertroffen. In Rielasingen-Worblingen wurden so über 2000 Kilogramm CO 2 eingespart. In Engen erreichten die „Hewenbiker“ über 3000 Kilometer.

Ansporn für das nächste Jahr

Mit von der Partie in der Mountainbike-Gruppe des Ski-Clubs Engen war Bürgermeister Johannes Moser: „Für uns war es selbstverständlich, bei der umweltfreundlichen Aktion mitzumachen. Persönlich hatte ich den Eindruck, dass der Wettbewerb auch angestachelt hat, noch mehr Strecken mit dem Rad zurückzulegen.“ Mit dem Ergebnis sei er sehr zufrieden. Die gefahrenen 6263 Kilometer seien eine gute Leistung. „Darauf kann man aufbauen und es im nächsten Jahr steigern.“

Teilnehmer von acht bis 88 Jahren

In Engen machte bei den Pro-Kopf-Kilometern das „Offene Team“ mit 289 Kilometern das Rennen. In der Fahrradgemeinde Aach, die als Kommune den ersten Platz im Kreis erreichte, war es für die Radakrobaten des RSMV Ehrensache, mitzumachen. 26 Teilnehmer trugen in Einzel- oder Partnerfahrten zum Ergebnis von über 5000 Kilometern bei.

„Der jüngste Teilnehmer war acht, der älteste 88 Jahre. Da hat jeder seine Leistung beigetragen“, erzählt der Vorsitzende Wilfried Schwarz. „Momentan ist es sehr schwierig, normalerweise dreimal pro Woche Training mit den Kindern, Mannschaften müssen umgeplant werden“, so Schwarz. Auch die Wettbewerbe der erfolgreichen Kunstradler fallen coronabedingt aus.

Mountainbiker übertreffen die Erwartungen

In Aach stiegen auch die Mountainbiker auf die Räder. „Außer an unserem festen Termin sind wir individuell geradelt“, so Sprecher Klaus Hanenberg. Dass sie mit acht Personen fast 3000 Kilometer erradelten, habe alle Erwartungen übertroffen. „Für das Stadtradeln hat halt jeder noch eine Schippe draufgelegt“, meint er.