Die Stadtmusik Engen hat in diesem Jahr allen Grund zum Feiern: 1820 gegründet, gehört der Verein zu den ältesten Musikvereinen in der Region. Das 200. Jubiläum sollte groß gefeiert werden, aber daraus wird in diesem Jahr nichts.

Benefizkonzert wäre Höhepunkt gewesen

„Wir lassen uns durch Corona nicht die Laune verderben und verschieben die Jubiläumsfeiern auf 2021“, sagt Vorsitzende Susanne Post. Sechs Veranstaltungen standen auf dem Programm, ob das Benefizkonzert mit dem Bundespolizeiorchester München nochmal zustande kommt, bleibe abzuwarten. Dieses hochkarätige sinfonische Blasorchester wäre das Highlight in der Veranstaltungsreihe gewesen.

Die Idee kam von Schriftführerin Nadine Nielson, deren Vater bei der Polizei ist und den Kontakt herstellte. Auf die Anfrage mit Spendenziel „Haus am Mühlebach“ in Mühlhausen folgte spontan die Zusage. „Das war ein Glücksfall für uns“, sagt Susanne Post. Sie hofft, dass die Stadtmusik in der Warteschleife steht und ein Konzert in Engen 2021 klappen wird.

„Dann feiern wir eben den 201. Geburtstag“

Die Corona-Krise machte dem im Februar neu gewählten Vorstand den Start ins Jubiläumsjahr nicht leicht. „Nach der ersten Sitzung am 2. März trat das Veranstaltungsverbot in Kraft und von da an lief alles digital. Aber wir sind bemüht, das Jubiläum weitgehend so ablaufen zu lassen wie jetzt geplant“, so die Vorsitzende. „Dann feiern wir eben den 201. Geburtstag“.

Eine krumme Geburtstagsfeier wäre nicht die erste in der Geschichte des Vereins. Nach der Kriegszeit wurde auch schon der 131. Geburtstag gefeiert. Susanne Post und Max Hinze als zweiter Vorsitzender sprechen für die Mitglieder, wenn sie sagen: „Den Drang zum Feiern haben wir auch heute.“ Und sie geben die Hoffnung nicht auf, dass nach Lockerung der Corona-Maßnahmen zumindest das Jubiläumskonzert am 21. November in der Stadthalle stattfinden kann.

Nachwuchs wird online unterrichtet

Dem folgen im nächsten Jahr dann weitere Konzerte. Der Vorstand ist zuversichtlich und hat sich trotz Absage die gute Stimmung bewahrt. Das Schlimmste sei der fehlende Kontakt unter den Musikerinnen und Musikern: „Wir sind Mitglieder im Verein und auch Freunde, wir vermissen die Proben und Begegnungen“, erklärt Susanne Post. An Fasnacht habe die Stadtmusik zum letzten Mal gemeinsam musiziert.

Das zählt auch für den Nachwuchs, rund 100 Kinder und Jugendliche werden im Verein ausgebildet. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle online unterrichtet. Susanne Post ist eine von zwölf Ausbildern und findet das eine gute Übergangslösung. Und damit hatte sie nicht gerechnet: „Die Schüler haben Spaß dran, für sie ist das eine willkommene Abwechslung.“ Da jeder jetzt Einzelunterricht bekommt, seien die Schüler auch aufmerksamer und würden mehr üben.