Dass Bürger in einer Bibliothek Bücher ausleihen können ist den meisten bekannt, in Engen gibt es jetzt aber auch die Möglichkeit, sich Saatgut zu leihen, wie die Stadt Engen in einer Mitteilung schreibt. Dort gibt es nun eine Samenkiste. Ursprünglich sei die Idee aus den USA und sei inzwischen auch im Süden Deutschlands angekommen.

Doch worum geht es eigentlich? Laut der Mitteilung der Stadt geht es darum, alte, regionale und samenfeste Pflanzensorten zu erhalten, zur Verfügung zu stellen und zu teilen und somit auch einen Beitrag zur lebensnotwendigen, biologischen Vielfalt zu leisten. Schließlich sei der Gedanke des Teilens im Büchereiwesen fest verankert. Der Versuch in der Engener Bibliothek habe bereits Anfang März gestartet. Ausgeliehen werden könnten alte, samenfeste Gemüsesorten. Unterstützt werde die Stadtbibliothek vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN), der bereits etliche Bibliotheken deutschlandweit mit über 1000 verschiedenen Sorten regionalen Saatguts versorgt habe, welches die Mitglieder seit Jahren sammeln, vermehren und zur Verfügung stellen. Finanziert werde das Saatgut-Projekt vom Förderverein der Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek „verleiht“ ab sofort samenfestes, naturbelassenes Saatgut von Tomaten, Erbsen, Salat, Bohnen sowie Gartenmelde (ein altes Spinat-Gemüse).

Und wie funktioniert die Ausleihe? Alle Engener Hobbygärtner, die einen gültigen Bibliotheksausweis haben, können pro Haushalt zwei Tüten ausleihen, so die Mitteilung. Der Inhalt reiche für etwa zwei Quadratmeter Anbaufläche. Die Leihfrist des Saatguts betrage – anders als bei Büchern – neun Monate, die Ausleihe sei kostenlos, Gebühren entstünden keine. Bei der Ausleihe können, so die Mitteilung, alle Interessierten ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, da es in Kooperation mit dem VEN einmal im Monat einen Newsletter rund ums Gärtnern mit dem Saatgut gebe. In jeder Tüte, die man sich ausleihen kann, stecken zwei weitere: eine gefüllt mit Saatgut und eine leere, die nach der Gartensaison im Herbst nach Möglichkeit wieder mit getrocknetem Saatgut gefüllt und in der Bibliothek zurückgegeben werden soll.

Wichtig sei, dass möglichst viele Samen wieder in die Saatgutbibliothek zurückfließen, damit sie im darauffolgenden Jahr wieder verliehen werden können. Nur so könne ein Kreislauf entstehen, der zur Vermehrung und Erhaltung alter, samenfester Sorten beiträgt.