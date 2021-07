von Holle Rauser

Erst als die Mutter aufhörte, um ihr totes Kind zu weinen, fand dieses die Totenruhe. So erzählt es das düstere Gebrüder-Grimm-Märchen „Das Totenhemdchen“. Es ist Teil des Romans „Ein Spalt Luft“, den der junge Berliner Autor Mischa Mangel im Rahmen der „Erzählzeit“ in Engen vorstellte.

Der Roman, der von den Erinnerungen und der Spurensuche eines nun erwachsenen Kindes erzählt, ist keine reine Beschreibung: „Er ist eine Collage aus unterschiedlichen Stimmen“, erläuterte Kulturamtsleiter Velten Wagner zur Einführung. Mangel selbst umschreibt die Erzählung auch als Puzzle, dem Teile fehlen: „Dennoch bleibt das Bild erkennbar, die fehlenden Teile können visuell ergänzt werden“.

Eingewobene Märchenmotive und Traumbilder

Einfach ist die Lektüre nicht: Der Protagonist hat die ersten Lebensjahre bei seiner psychisch kranken Mutter verbracht, bevor der Vater das Sorgerecht erhielt. Mangel benützt unterschiedliche Stimmen und Standpunkte, wobei der Erzähler, dessen Vater, Verwandte so wie die zitierten richterlichen und psychologischen Gutachten eher distanziert, emotionslos scheinen. Dagegen sind die eingewobenen Märchenmotive und Traumbilder, die von Verlustangst und Bewältigung erzählen, äußerst prägnant und plastisch beschrieben.

So auch die Wahnvorstellungen der kranken Mutter, die einer eigenen „Dramaturgie“(so Mangel) folgen. Stakkatoartig, immer schneller werdend, verlieren sich die drastischen Halluzinationen in einem Strudel von Paranoia, Gewalt und Angst. In manischen Wiederholungen steigern sie sich bis ins Unerträgliche.

Überzeugende Annäherung an das Phänomen Psychose

Gerade bei diesen geradezu musikalischen Passagen wurde deutlich, wie wichtig es sein kann, wenn der Autor selbst vorträgt. Mangel gelingt hier eine überzeugende Annäherung an das Phänomen Psychose, welches oft selbst oder gerade Angehörigen verschlossen bleibt. Antworten gibt es nicht in seinem Roman, kann es nicht geben. Wie im eingangs zitierten Märchen kann nur ein Loslassen, ein Abschluss Erlösung und Versöhnung bringen.