Beim Gebärdenlernen wird viel gelacht. Nach einem dreistündigen Schnupperkurs der Zieglerschen Ambulanten Dienste zur Einführung in die Gebärdensprache in Engen haben 15 Teilnehmerinnen nicht nur Grundlegendes über die Kommunikation mit gehörlosen oder hörbeeinträchtigten Menschen erfahren, sondern auch ihre Lachmuskeln kräftig trainiert. Schließlich kommen beim Gebärden nicht nur die Hände zum Einsatz, sondern der gesamte Körper und das Gesicht mit seiner vielfältigen Ausdrucksweise. Das wirkt äußerst lebendig – je nach Gebärde aber auch lustig. „Vanille ist wie Bohne – nur länger,“ erklärte Roswitha Österle, Referentin für unterstützte Kommunikation der Zieglerschen Behindertenhilfe. Die Gebärden seien oft aus der Realität abgeleitet und so einfach verständlich. Seit 1977 ist die Kommunikationstrainerin in dem diakonischen Sozialunternehmen tätig.

Meßkirch Gebärdensprache – Gespräche mit Gestik und Mimik Das könnte Sie auch interessieren

Die Zieglerschen mit Sitz in Wilhelmsdorf sind spezialisiert auf die Versorgung und Betreuung von sinnesbeeinträchtigten Menschen mit geistiger Behinderung. Die Schulung von Mitarbeitern und bürgerschaftlich Engagierten im Bereich der Gebärdensprache gehöre deshalb zum Standard des Unternehmens, heißt es in einer Pressemitteilung. In Engen betreibt die Behindertenhilfe der Zieglerschen ein Wohnheim mit integriertem Förder- und Betreuungsbereich sowie die Ambulanten Dienste zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung im häuslichen Bereich.

Gewusst wo Es gibt klare Grundregeln und Standardwerke für die Gestaltung verschiedener Begriffe. „Aber wenn ich wissen will, wie „Spätzle“ gebärdet werden, rufe ich beim oberschwäbischen Gehörlosenverband an,“ erklärte die Expertin, in deren Einrichtung das lautsprachunterstützte Gebärden maßgeblich entwickelt wurde.

„Es gibt auch Menschen, die können nicht hören und nicht sehen,“ berichtete Österle. Hier komme das taktile Gebärden zum Einsatz, bei dem man „in die Hände gebärdet“ und über die Berührung der Hände „miteinander spricht.“ Gehörlose Menschen kommunizieren nach der Deutschen Gebärdensprache. Sie ist eine anerkannte eigene Sprache mit eigenen Regeln. Das lautsprachunterstützende Gebärden wird vor allem in der Kommunikation zwischen Hörenden und hörbeeinträchtigten Menschen angewendet.

Im Frühjahr ist laut Pressemitteilung der Zieglerschen eine Fortsetzung des Kurses geplant.