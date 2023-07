Ein Projekt, das Kinder der Natur näher bringen soll – das hat der Rotary Club A81 Bodensee-Engen in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Glockenziel initiiert, teilt die Engener Gemeindeverwaltung mit. Vergangenen Oktober hatten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, ihren Erzieherinnen vom Kinderhaus und den Mitgliedern des Rotary Clubs 13 Streuobstbäume auf der Wiese in der Nähe des Gewerbegebiets Grub gesetzt: Alte Apfelsorten, wie Goldparmäne oder Kaiser Wilhelm, aber auch Esskastanie, Mispel, Quitte, Reineclaude und einige mehr. Die Streuobstbäumchen wurden dann von den Kindern regelmäßig gegossen. Seit Herbst 2022 haben die Kinder die neue Streuobstwiese zu allen Jahreszeiten erlebt. So haben sie Steinhaufen aufgeschichtet für Kleinreptilien wie Blindschleichen, Eidechsen und Schlingnattern. Sie haben gemeinsam mit Mitgliedern des Rotary-Clubs Nistkästen für Gartenrotschwanz, Star, Kohl- und Blaumeise aufgehängt. An einem Projekttag haben sie erlebt, wie man Esskastanien röstet und sie verkostet. Auch Maroni-Marmelade, Kekse aus Esskastanienmehl und -honig konnten die Kinder probieren. Schließlich sollten sie erfahren, wie die Früchte schmecken, die die Bäume später einmal tragen werden, heißt es im Pressetext. So gab es an einem anderen Tag auch alte Apfelsorten zu probieren. Dabei stellte sich die Sorte Goldparmäne als Favorit der Kinder heraus. Im Frühjahr lernten die jungen Gärtner verschiedene Wiesenblumen kennen. Sensationell fanden sie es später, durch das hohe Gras der Wiese streifen zu dürfen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Ein bis zweimal im Monat trafen sich zehn bis 15 Vorschulkinder vom Kinderhaus Glockenziel, jeweils begleitet von ihren Erzieherinnen, mit Rotariern auf der Wiese. Immer gab es was zu entdecken: Bäume mit Stethoskopen abzuhören oder Insekten in Becherlupen zu betrachten und sie anschließend wieder frei zulassen. Doris Braunwald, Leiterin des Kindergartens Glockenziel, berichtet, dass die Projekttage sehr beliebt seien. Am liebsten würden alle Kinder vom Kinderhaus teilnehmen, erzählt sie. Gestartet hat der Rotary Club A81 Bodensee-Engen das Projekt mit dem Ziel, Kindern zu ermöglichen, spielerisch eine Verbindung zur Natur aufzubauen. „Das ist voll aufgegangen“, sagt Caroline Geyer, amtierende Präsidentin des Clubs und eine der Initiatorinnen des Projektes. „Wenn man erlebt, mit welcher Freude die Kinder sich auf der Wiese bewegen, die Natur entdecken, fragen, wissen und erfahren wollen, dann ist das einfach nur wunderschön.“