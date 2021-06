von Holle Rauser

Es ist ein großes Vorhaben im Gewerbegebiet Engen-Welschingen: Das Unternehmen Standex-Meder Electronics zieht von seinem Singener Standort in den Engener Ortsteil um. Am vergangenen Dienstag fand der Spatenstich an der Friedrich-List-Straße statt.

Dort wird für zehn Millionen Euro das neue Gebäude gebaut. Neben Büroflächen werden auch Lager- und Produktionsbereiche dort untergebracht. 110 Mitarbeiter sollen künftig dort arbeiten.

„Es ist für uns ein großer Schritt“

Für das Unternehmen ist Welschingen ein vertrautes Terrain: „Meder war immer in Singen, das Zentrallager in Welschingen“, erläutert Vertriebsleiter Daniel Küchler. Bis 2008 war man dort ansässig. Dann wurde der Welschinger Bereich zurückverlagert. 2012 stieß das Unternehmen Meder zum Standex-Konzern.

„Wir hatten stetiges Wachstum und sind in Singen an unsere Grenzen gestoßen. So haben wir trotz der schwierigen Zeit im vergangenen Jahr weiter an dem Neubau geplant“, sagte Geschäftsführer Ralf Maier. „Es ist für uns ein großer Schritt und ein Commitment des Konzerns an diesen Standort“, so Maier.

Auf Expansion angelegt

Man sehe positiv in die Zukunft. Dazu trage auch die breite Produktpalette bei: „Wir beliefern ganz unterschiedliche Branchen von Automobilindustrie über Hausgerätehersteller bis zur Sicherheitstechnik“, so der Geschäftsführer.

Auch auf eine weitere Vergrößerung will Standex-Meder vorbereitet sein: So ist das eben gestartete Projekt in Welschingen – das neue Gebäude ist 5000 Quadratmeter groß – schon auf Expansion angelegt: 4000 zusätzliche Quadratmeter an Erweiterungsfläche stehen für künftige An- und Ausbauten bereit.

Umzug voraussichtlich Ende 2022

Bürgermeister Johannes Moser sagte beim Spatenstich: „Wir freuen uns auf eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit“. Er lobte die konstruktive Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Projekts. „Wir haben hier eine gute Lösung gefunden“, so Moser, der einen schnellen unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten wünschte. Der Umzug von StandexMeder nach Welschingen wird voraussichtlich Ende 2022 stattfinden.