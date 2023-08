Umsichtig und mir bester Vorplanung hat das Stadtchor-Team in Engen auch in diesem Jahr zum wiederholten Mal das diesjährige Ganztags-Sommerferienprogramm für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahre gestaltet, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung. Teilgenommen haben auch Kinder aus dem Gailinger und Worblinger Kinderchor. Mit Bahn und Bus fuhren die Betreuer mit den Kindern auf den Bodanrück in den Ferienpark.

Gemeinsames Erleben und das Kennenlernen der vielen verschiedenen Tierarten wurden spannend und kindgerecht gestaltet. Die Vogelschau war für alle ein weiteres beeindruckendes Erlebnis. Eine Zugfahrt durch den Park mit dem Parkzüglein und der damit erlebten Begegnung mit den Wildschweinen weckte weitere Begeisterung bei den Kindern. Spiel und Spaß beim Ausprobieren von verschiedenen Geräten und Rutschen, das gemeinsame Essen und zum Finale die Gesangs-Ratespiele vermittelten den Ferienkindern immer wieder neue, schöne und untereinander verbindende Erlebnisse, heißt es in der Mitteilung.

In bester Stimmung und in einem guten Miteinander ging ein erlebnisreicher Ferientag für die Kinder zu Ende. Das erfahrene Betreuer-Team mit Arbenita Masurica, Zanita Masurica, Francesca Citera, Luca Hölbling und Ulrike Brachat vom Stadtchor Engen ist einmal mehr die Garanten für besondere ganztägige und unfallfreie Ferien- und Freizeitgestaltungen. Eltern wie Kinder bedankten sich beim Verabschieden mit herzlichen Worten bei den Betreuern ihrer Kinder für den bestens organisierten Sommerferientag. Dies schreibt der Stadtchor Engen abschließend in der Pressemitteilung.