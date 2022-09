Die Petersfelstage im Engener Brudertal

Die Petersfelstage beginnen am Samstag, 17. September, um 13 Uhr und enden um 17.30 Uhr. Am Sonntag, 18. September, beginnt das Marktgeschehen um 11 Uhr und endet um 17 Uhr. Geologie-Führungen finden am Samstag um 15.30 Uhr sowie am Sonntag um 11.30 statt. Führungen im Petersfels am Samstag gibt es jeweils um 15 und 17 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr, eine Botanikführung am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Führungen durch die Gnirshöhle sind nach Voranmeldung unter Telefon (0 77 33) 50 22 15 möglich. Eiszeitliche Musikvorführungen werden jeweils am Samstag und Sonntag vor Ort geboten. Weitere Infos sind im Internet unter www.engen.de erhältlich.