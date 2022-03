Die Bilder und Nachrichten des Angriffs Russlands auf die Ukraine verbreiteten sich schnell. Schnell packten auch Menschen aus dem Hegau an, um Flüchtenen zu helfen. Ein Lager entstand in Welschingen, Hilfe kam aus Gottmadingen.

Doch der Reihe nach. Schnell kursierte über Mobiltelefone und Internet die Nachricht: „Wir wollen Hygieneartikel an die Flüchtenden spenden. Ein Lager dafür in Welschingen steht bereit.“ Mit vielleicht 50 Spenden haben die Initiatoren gerechnet. Fast 460 sind es geworden. Handtücher, Waschlappen, Seife, Zahnbürsten, Rasierer, Tampons, Haargummis und FFP2-Masken wanderten in selbst genähte oder gekaufte Stoffsäckchen. Markiert für Frau, Mann oder Kind – wobei der Bedarf für Frauen und Kinder am größten war, zumeist müssen wehrfähige Männer müssen in der Ukraine bleiben. Jana Demond aus Welschingen, die in ihrer Garage die Hilfspakete gesammelt hat, betonte: „Mir war wichtig, dass besonders nette Päckchen für die Kinder gepackt wurden“, also mit Waschlappen in Tierform, Kinderseife oder auch lustigen Zahnbürsten. „Ich denke, solche Kleinigkeiten erfreuen ein ängstliches Kinderherz“, so Demond.

Angeregt hatte die Sammlung im Hegau Martina Stockburger aus Gottmadingen. Von einer Freundin, die seit vielen Jahren bei der Hilfsorganisation GAIN (Global Aid Network) arbeitet, hört sie von einer geplanten Aktion: GAIN will mit dem eigenen Lastwagen-Fuhrpark über langjährig bestehende Osteuropakontakte Hygienepakete an Flüchtende im Umfeld der Ukraine verteilen. Martina Stockburger, die selbst als Mitglied der Leitung in der Freien evangelischen Gemeinde Gottmadingen (http://www.gottmadingen.feg,de/) aktiv ist, bat auch Gottesdienstbesucher um Unterstützung.

Jana Demond berichtet: „Bei uns ging es zu wie im Taubenschlag.“ Tagelang wurde in Absprache mit GAIN sortiert, gepackt und ergänzt. Bananenkartons wurden besorgt, beschriftet und gestapelt. Die ganze Familie mit vier Kindern sowie Großeltern und Onkel im Nachbarhaus hätten angepackt und Freunde haben unterstützt. Die privaten Spender kamen aus mehreren Orten im Hegau. Um weitere Säckchen zu füllen, habe der Edeka in Engen einen Gratiseinkauf gespendet. Das Ergebnis: 71 Bananenkartons mit 459 Hygienepaketen.

Die Organisation Die internationale Hilfsorganisation GAIN (Global Aid Network) schickt Hygienepakete für Flüchtende in das Umfeld des Kriegsgebiets in der Ukraine und ist dankbar für Unterstützung. Das Lager befindet sich in Gießen. Auch aus dem Hegau wurden auf diesem Weg 459 Hygienepakete an Flüchtende geschickt. Wer helfen will, kann selbst Hygienepakete packen und an die Organisation schicken – oder finanziell unterstützen. Eine genaue Anleitung findet sich auf der Internetseite: Spendenkonto von GAIN, IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55, Stichwort Ukraine22. Kontakt: info@gain-germany.org, Telefonnummer (0641)975 18-50, im Internet: gain-germany.org.

Damit war die Aktion noch nicht zu Ende: Armin Siebert aus Gottmadingen konnte von seinem Arbeitgeber in Singen einen Lastwagen leihen. Gemeinsam mit Markus Rothweiler aus Tengen-Talheim brachte er die Fracht zur GAIN-Sammelstelle nach Lörrach. „Eine Woche nach dem ersten Gedanken dieser Aktion kamen die Säckchen in Lörrach an“, berichtet Martina Stockburger. Von dort wurden sie nun in die Ukraine gefahren. Ein Ehepaar aus Gottmadingen übernahm spontan die Treibstoffkosten. Maut und Versicherung wurden durch eine Spende und von der Freien evangelische Gemeinde Gottmadingen übernommen. Die Motivation fasst Martina Stockburger zusammen: „Wir wollen in derartig menschenverachtende Situationen geratenen Menschen ein wenig ihrer Würde zurückgeben, indem körperlichen Grundbedürfnissen begegnet wird.“ Bereits vor 15 Jahren hatte sie gemeinsam mit der Hilfsorganisation GAIN eine Aktion durchgeführt. Damals waren es Schulranzen, die arme Kinder in Osteuropa bekommen haben. Jana Demond fasst zusammen: „Wir freuen uns riesig. Es war anstrengend und viel mehr Arbeit als gedacht. Aber ein tolles Erlebnis und ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität. Vielleicht folgt bald eine zweite Sammlung.“